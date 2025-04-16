Глава ВТО: торговая война между США и Китаем может втянуть мир в рецессию

Если США и Китай продолжат торговую войну, в долгосрочной перспективе мировой ВВП сократится на 7%, заявила глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. Противостояние стран может расколоть мир на два торговых блока, когда странам придется выбирать, с кем торговать, считает госпожа Оконджо-Ивеала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michele Tantussi / Reuters Фото: Michele Tantussi / Reuters

«Мы очень обеспокоены тем, что наблюдаем потенциальное разделение торговли между США и Китаем; мы действительно хотим избежать случая геополитической фрагментации»,— сказала госпожа Оконджо-Ивеала в интервью Financial Times.

В докладе «Перспективы и статистика мировой торговли» экономисты ВТО понизили прогноз роста мирового ВВП (по рыночным обменным курсам) на 0,6 п. п. — до 2,2% в 2025 году. Эксперты рассчитывают, что к 2026 году рост восстановится до 2,4%. Первоначально — до ввода пошлин — эксперты прогнозировали, что экономика будет расти на 2,8% в 2025 году и 2,6% в 2026-м.

Соединенные Штаты подняли пошлины в отношении китайских товаров на 145%. Тарифы КНР на экспорт из США составляют 125%. Агентство Reuters писало, что власти Китая пытаются побудить другие страны выступить против пошлин США.

Подробности — в материале «Ъ» «Всеобщая тарифная мобилизация».

Александр Рыльский