Генсек НАТО предложил союзникам способ увеличения расходов на оборону до 5%

Генсек НАТО Марк Рютте предложил членам блока план увеличения военных расходов в совокупности до 5% ВВП. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Марк Рютте

Фото: Nina Liashonok / Reuters Генсек НАТО Марк Рютте

Фото: Nina Liashonok / Reuters

План предполагает повышение оборонных расходов до 3,5% и увеличение иных расходов, связанных с безопасностью, на 1,5%. Конкретные пункты генсек не назвал. Издание предполагает, что в список может войти ремонт дорог и мостов, необходимых для транспортировки техники. При этом с 2014 года требуемого в альянсе показателя в 2% смогли достичь лишь 22 из 32 стран. Например, США тратят на оборону 3,2% ВВП, пишет издание.

«Это, скорее всего, повлечет за собой не только увеличение инвестиций в оборону в соответствии с согласованными определениями НАТО, но и дополнительные инвестиции в смежные области, такие как инфраструктура и устойчивость»,— сказала представитель НАТО Эллисон Харт. Она добавила, что решение по этому вопросу будет представлено на саммите в Гааге в июне.

Издание уточняет, что многие страны обеспокоены состоянием обороноспособности из-за отказа президента США Дональда Трампа так активно защищать страны альянса, как раньше. Теперь, по его словам, Штаты будут выделять на помощь только те средства, которые останутся после обеспечения собственной обороны. Слова господина Трампа 30 апреля подтвердил его советник Майк Уолц (в отставке с 1 мая). Он напомнил, что госдолг США — $33 трлн, поэтому Соединенные Штаты не могут позволить себе активную поддержку других стран.

Подробнее о планах альянса на оборону — в материале «Ъ».

Екатерина Отрашкевич