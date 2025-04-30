Уолц: госдолг США не позволит субсидировать безопасность Европы

Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц напомнил, что госдолг США составляет $33 трлн. По его словам, в таких условиях Вашингтон больше не может позволить себе поддержку обороноспособности Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майк Уолц

Фото: Carlos Barria / Reuters Майк Уолц

Фото: Carlos Barria / Reuters

Господин Уолц поддержал призыв президента США Дональда Трампа к странам НАТО об увеличении трат на безопасность до 5% ВВП. «Мы должны сделать шаг назад и вспомнить, что 11 лет назад НАТО — как группа, все ее члены — взяли на себя обязательство в 2%. Это был абсолютный минимум в 2014 году»,— отметил советник Белого дома в интервью газете New York Post.

В феврале 2025-го Польша, Латвия, Румыния, Дания и Великобритания пообещали направлять на оборону 3–5% ВВП в ближайшие годы. Испания, Канада и Италия, напротив, отстают в этом отношении, убежден господин Уолц. «Нам еще предстоит пройти долгий путь, и мы продолжим требовать, чтобы наши союзники заплатили свою справедливую долю, чтобы они разделили с нами это бремя»,— подчеркнул советник Белого Дома.

Согласно ежегодному отчету НАТО об оборонных расходах, в 2024 году 22 из 32 стран—участниц альянса выполнили норму в отправке не менее 2% ВВП на оборону. Успешнее всего с этой задачей справились Польша (4,07%), Эстония (3,41%) и Латвия (3,39%). США выделили на эти цели 3,19% ВВП. В целом траты НАТО и Канады на оборону европейских стран выросли более чем на 19%, до $468 млрд. Расходы США составили $818 млрд (+5,6%). Суммарные расходы достигли рекордных $1,303 трлн.

О дальнейших планах альянса на оборону — в материале «Ъ».