Генсек НАТО выразил Дональду Трампу европейскую озабоченность

На фоне затяжной напряженности в отношениях США и Европы из-за разногласий по путям украинского урегулирования в Вашингтон приехал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Основной темой переговоров с президентом Дональдом Трампом он обозначил предстоящий в июне саммит Североатлантического альянса в Гааге. Хотя, по данным газеты Financial Times (FT), поездка генсека НАТО была организована в первую очередь для того, чтобы убедить команду Трампа не принуждать Украину к миру на условиях России и не подвергать безопасность Европы риску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны США Пит Хегсет (справа) и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Kevin Wolf / AP Министр обороны США Пит Хегсет (справа) и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Kevin Wolf / AP

О визите Марка Рютте в Вашингтон 24–25 апреля пресс-служба НАТО сообщила за день до его отъезда. Анонсировались встречи с госсекретарем США Марко Рубио, главой Пентагона Питом Хегсетом и советником американского президента по нацбезопасности Майком Уолцем. Как отмечает CNN, в графике Дональда Трампа эта встреча не значилась. Однако спустя всего 30 минут после того, как в Белом доме завершились переговоры главы Белого дома с премьер-министром Норвегии Юнасом Гар Стёре, к президенту США прибыл Марк Рютте.

Приезд генсека НАТО в Вашингтон состоялся на фоне целой череды сообщений западных СМИ о пока безуспешных попытках США согласовать мирный план по российско-украинскому конфликту с Европой и Украиной.

В этой связи, по данным источников Financial Times, Марк Рютте решил лично выразить беспокойство европейских союзников по этому вопросу и «дать американцам понять, что поставлено на карту». Как рассказали источники FT, генсек НАТО хотел донести до американской администрации, что, если Украине «навяжут» мир на условиях России, под угрозой окажется и безопасность Европы.

Сам господин Рютте эту информацию не подтвердил, хотя и отметил, что, «конечно», обсуждал тему Украины с Дональдом Трампом. Вместе с тем несколько дипломатических источников CNN рассказали, что предложение США, предполагающее, по данным СМИ, существенные территориальные уступки Украины и признание Крыма российским, «встревожило» американских союзников, которые считают такой подход «опасным сигналом».

Впрочем, в публичных заявлениях Марк Рютте старательно не выражал никакого беспокойства на этот счет. Напротив, он обратил внимание на итоги встречи в Лондоне 23 апреля, которые позволяют «вполне позитивно оценить ситуацию». Даже несмотря на то, что госсекретарь США Марко Рубио от участия в переговорах отказался, и вместо встречи на высоком уровне, как планировалось изначально, в британской столице прошли экспертные консультации.

Не разделил Марк Рютте и опасений по поводу возможного выхода США из переговорного процесса, хотя такой сценарий называли возможным сами американские чиновники. «Я не представляю ситуацию, при которой США уходят. Я предполагаю, что под руководством президента Трампа все это может быть доведено до положительного конца»,— приободрил журналистов генсек НАТО.

На вопросе о том, хочет ли президент России Владимир Путин мира, господин Рютте проявил определенную сдержанность в оценках: «Я не знаю. Я работал с ним, когда был премьер-министром Нидерландов». И, слегка улыбнувшись, признался: «Я перестал пытаться понять ход его мыслей».

Остальные аспекты украинского урегулирования, в том числе статус Крыма и возможную отправку европейских войск на Украину, он комментировать отказался, сославшись на то, что «переговоры еще продолжаются».

Гораздо более воодушевленно Марк Рютте заговорил об успехах НАТО и запланированном на конец июня саммите Североатлантического альянса в Гааге, которому на переговорах с Дональдом Трампом «уделялось основное внимание». «Мы все очень взволнованы тем фактом, что вы увидите НАТО, которое тратит гораздо больше средств на оборону, особенно европейцы и канадцы, чтобы уравнять свои расходы с тратами США»,— отметил господин Рютте.

Это заявление было сделано вскоре после публикации ежегодного отчета НАТО о расходах на оборону, согласно которому в 2024 году 22 из 32 государств-членов Североатлантического альянса выполнили цель по тратам на оборону не менее 2% ВВП. Наибольших успехов на этом пути достигли Польша (4,07%), Эстония (3,41%) и Латвия (3,39%). США в прошлом году выделили на эти цели 3,19% ВВП. В целом же траты на оборону входящих в НАТО европейских стран и Канады выросли более чем на 19% и составили $468 млрд, а расходы США — $818 млрд (рост составил около 5,6%). То есть суммарно оборонные расходы всех стран НАТО в нынешнем году достигли рекордных $1,303 трлн.

«Очевидно, что, тратя 2%, мы не сможем защитить территорию НАТО. Эта цифра должна быть значительно выше. Я уже говорил ранее, что она должна быть значительно выше 3%»,— признал Марк Рютте. По его словам, увеличение целевого показателя трат на оборону, который последние десть лет оставался на уровне 2% ВВП, необходимо, чтобы закрыть «пробелы в обеспечении безопасности стран НАТО».

Названные генсеком НАТО показатели, к которым, по его словам, нужно стремиться, немного отличаются от видения США.

На встрече министров иностранных дел стран—членов НАТО в начале апреля Марко Рубио призвал союзников взять на себя обязательство по выделению на оборону 5% ВВП. А незадолго до встречи с Марком Рютте Дональд Трамп отметил, что Североатлантический альянс очень важен именно для Европы, а без США «он не был бы таким мощным».

Как писали СМИ, окончательно новая планка для стран НАТО по расходам на оборону может быть утверждена на саммите в Гааге. Однако, несмотря на позитивный тон заявлений Марка Рютте, сложившаяся ситуация вокруг Украины усугубляет и без того непростые отношения внутри альянса из-за изменений во внешнеполитическом курсе американской администрации. Как сообщили источники FT, европейские чиновники опасаются, что разногласия Европы и США по урегулированию конфликта на Украине подорвут трансатлантическую безопасность и приведут к срыву саммита.

Лусине Баласян