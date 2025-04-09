Немецкие консерваторы и социал-демократы нашли общий язык

Немецкие консерваторы и социал-демократы завершили 9 апреля переговоры о коалиционном соглашении. Как заявил в тот же день будущий канцлер страны Фридрих Мерц, партиям удалось преодолеть многочисленные разногласия, в том числе по поводу ужесточения миграционной политики, и подготовить «сильный план» следующего правительства Германии. Вместе с тем, согласно данным опросов, еще до вступления в должность рейтинг правящих партий и лично Фридриха Мерца постепенно снижается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Олаф Шольц

Фото: Annegret Hilse / Reuters Канцлер Германии Олаф Шольц

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Сообщения о том, что победивший на досрочных выборах в Бундестаг блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) достигли коалиционного соглашения спустя всего 45 дней переговоров, появились в немецких СМИ вечером вторника, 8 апреля.

Как сообщил Bild, утром финальные штрихи соглашения обсудили 19 главных переговорщиков с обеих сторон, а уже к вечеру в штаб-квартире ХДС в Берлине состоялась отдельная встреча лидеров — возглавляющего ХДС Фридриха Мерца и его баварского коллеги ХСС Маркуса Зёдера с сопредседателями СДПГ Ларсом Клингбайлем и Саскией Эскен, которые договорились в том числе и о распределении министерств.

Этот вопрос, по всей видимости, много споров не вызвал.

Уже к утру среды, 9 апреля, СМИ обнародовали детали: социал-демократы возглавят министерства обороны, финансов, экономического развития, труда, окружающей среды, строительства и юстиции.

Представители ХДС же впервые за последние 60 лет возглавят МИД, а кроме него, министерства здравоохранения, транспорта, экономики и энергетики, семьи, а также новое Министерство цифровой и государственной модернизации. ХСС, в свою очередь, получит министерства внутренних дел, образования и сельского хозяйства.

Информацию о завершении коалиционных переговоров днем 9 апреля подтвердил Фридрих Мерц на пресс-конференции. «У нас позади много тяжелой работы, но впереди у нас серьезный план, чтобы снова вывести нашу страну на передовые позиции,— пообещал без пяти минут новый канцлер Германии.— Прежде всего это очень сильный и ясный сигнал гражданам нашей страны, а также нашим партнерам в Европейском союзе. Германия получает сильное правительство, способное действовать».

При этом он не преминул отметить, что коалиционные переговоры проходили на фоне «растущей глобальной политической напряженности», в условиях, когда многие силы «внутри и снаружи» действовали против Германии. Говоря о давлении извне, господин Мерц подчеркнул, что недавнее решение США о введении 20-процентных пошлин на импорт товаров из ЕС «вызвало очередную турбулентность». «Мы пока не знаем, в каком направлении будет развиваться международная ситуация. Но именно поэтому наше сегодняшнее послание становится еще яснее: мы хотим и будем помогать формировать изменения в мире»,— не без пафоса заявил Фридрих Мерц.

Впрочем, для начала он решил изменить к лучшему саму Германию, уделив особое внимание вопросу нелегальной миграции, которая долгое время служила камнем преткновения в переговорах с социал-демократами.

В 146-страничном коалиционном соглашении говорится, что партии договорились о введении жесткого пограничного контроля и высылке тех, кто находится в стране без законных на то оснований.

Коалиция решила прекратить программы добровольного приема беженцев, на два года приостановить возможность воссоединения семей, а список стран, считающихся безопасными для депортации,— расширить.

Будущее правительство планирует также ужесточить и правила предоставления немецкого гражданства: теперь на него можно будет претендовать только в случае проживания в Германии не менее пяти лет (минимальный срок по прежним правилам — три года).

Члены коалиции также договорились снизить налоги для бизнеса и урегулировать выплату социальных пособий.

Кроме того, партнеры решили значительно нарастить расходы на оборону.

Причем законопроект о снятии ограничений на оборонные расходы социал-демократы и консерваторы уже провели через Бундестаг старого созыва. На этой неделе господин Мерц сообщил, что обороноспособность страны будет также повышаться за счет пополнения рядов бундесвера при помощи перехода на модель военной службы по шведскому образцу, то есть на добровольной основе (с 2011 года в Германии служат только по контракту).

Отдельные вопросы стороны решили оставить на период после официального прихода коалиции к власти. Фридрих Мерц подчеркнул, что стороны условились проводить ежемесячные встречи для поиска компромиссов, чтобы избежать судьбы уходящего правительства Олафа Шольца, расколовшегося из-за множества разногласий.

Невзирая на то что партнеры наконец смогли прийти к согласию по ключевым вопросам, они все еще рискуют выбиться графика, обещанного Мерцем изначально. Он, напомним, говорил, что формирование правительства завершится к Пасхе (она начнется 20 апреля). Но ввиду того, что члены СДПГ еще должны провести голосование по документу (а это процесс не быстрый), весь процесс, предположительно, завершится к концу апреля. Возможной датой выборов канцлера и приведения к присяге нового правительства считается 7 мая.

Впрочем, главной проблемой для будущего правительства, еще даже не приступившего к своим обязанностям, является слабый уровень поддержки его лично и его партии согражданами.

Так, по данным опубликованного 8 апреля опроса Forsa, 60% респондентов сочли, что господин Мерц не подходит на должность канцлера, противоположной точки зрения придерживаются лишь 32% опрошенных (еще в марте 40% предполагали, что он будет достойным главой правительства). При этом крайне правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) уже не просто сравнялась с правящей партией в рейтингах, а даже впервые опередила консерваторов. В опросе Ipsos в поддержку АдГ высказались 25% респондентов, в то время как консерваторов поддержали 24% опрошенных, а социал-демократов — 15%.

Лусине Баласян