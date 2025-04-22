Рейтинг крайне правой «Альтернативы для Германии» обновил рекорд

Крайне правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) стала самой популярной политической силой в ФРГ с поддержкой 26% респондентов по данным опроса Forsa. Это рекордный показатель поддержки для партии. За последнюю неделю он вырос на 2%, в то время как рейтинг победившего на парламентских выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) остался на уровне 25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), младшего коалиционного партнера ХДС/ХСС, также остался неизменным по сравнению с предыдущим опросом Forsa — 15%. «Зеленые» (11%) и «Левые» (9%) потеряли по одному п.п. за прошедшую неделю. Свободная демократическая партия Германии и «Союз Сары Вагенкнехт» получили по 4%.

АдГ впервые возглавила рейтинг политических партий в опросе Forsa. Однако по результатам опроса Ipsos крайне правые обогнали другие политические силы Германии еще в начале апреля. Тогда же наблюдалось падение рейтинга как будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, так и входящих в коалицию партий. По данным Forsa, 15% респондентов, поддержавших в опросе АдГ, объяснили свой выбор сомнениями по поводу господина Мерца.

По итогам досрочных выборов в Бундестаг, состоявшихся 23 февраля, блок ХДС/ХСС набрал 28,5% голосов. Второе место впервые в истории заняла «Альтернатива для Германии» с 20,8%, а третье — СДПГ. В начале апреля немецкие консерваторы и социал-демократы завершили переговоры о коалиционном соглашении. Избрание канцлера, а затем и приведение к присяге нового правительства может 6 мая.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Немецкие консерваторы и социал-демократы нашли общий язык».

Лусине Баласян