Торговая палата США призвала Белый дом ввести тарифные исключения

Генеральный директор Торговой палаты США Сюзанна Кларк призвала администрацию президента страны отменить пошлины для малых предприятий-импортеров, а также исключить тарифы на те товары, которые не производятся в США. Это позволит не допустить рецессию в экономике и предотвратить «непоправимый ущерб» малому бизнесу, считают в лоббистской организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Торговой палаты США Сюзанна Кларк

Фото: Sarah Silbiger / Reuters Генеральный директор Торговой палаты США Сюзанна Кларк

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Ее письмо с этим призывом адресовано министру финансов Скотту Бессенту, министру торговли Говарду Латнику и торговому представителю США Джеймисону Гриру. В письме госпожи Кларк также содержится просьба создать механизм освобождения от пошлин для компаний, которые докажут, что импортные сборы представляют «серьезную угрозу для занятости в США». Письмо опубликовало CNBC.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что его политика торговой войны «никогда не изменится». Поэтому призывал инвестировать в США и становиться «богаче, чем когда-либо». Позже он утверждал, что за первые 100 дней своего президентского срока смог привлечь в страну $8 трлн инвестиций.

О последствиях политики Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Торговая война на поражение».