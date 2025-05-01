Трамп: за 100 дней в США привлечено $8 трлн инвестиций

Президент США Дональд Трамп заявил, что за первые сто дней своего президентского срока смог обеспечить инвестиции в страну на уровне $8 трлн. По его словам, это число в 8 раз превышает показатель прошлой администрации во главе с Джо Байденом за все 4 года. Об этом он заявил на встрече в Белом доме, посвященной развитию экономики Соединенных Штатов.

«Компании, представленные в этой комнате, суммарно объявили о двух триллионах долларов инвестиций, а всего мы имеем близко к восьми триллионам долларов»,– сказал господин Трамп, добавив, что в ближайшие два месяца объем инвестиций в США превысит $8 трлн.

После введения масштабных пошлин на импорт в США Дональд Трамп призвал инвестировать в США и становиться «богаче, чем когда-либо», добавив, что не изменит курс с введением пошлин на иностранные товары.

О том, как Дональд Трамп отпраздновал 100 дней своего второго президентского срока — в материале «Ъ».