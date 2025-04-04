Трамп призвал инвестировать в США и становиться «богаче, чем когда-либо»

Президент США Дональд Трамп в обращении к инвесторам заявил, что не изменит курс с введением пошлин на иностранные товары. США ввели пошлины в 10–50% в отношении товаров из 185 стран 2 апреля. Они начнут действовать с 9 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

«Всем инвесторам, приезжающим в Соединенные Штаты и вкладывающим огромные суммы, я говорю: моя политика никогда не изменится. Это отличное время, чтобы стать богатыми, богаче, чем когда-либо»,— написал президент США в Truth Social.

Среди 185 стран, в отношении которых США ввели пошлины, оказались Китай, ЕС и другие крупные экономики мира. 4 апреля власти КНР ответили симметрично, объявив о 34-процентных пошлинах на товары из США. На фоне этих новостей американские фондовые индексы продолжили двухдневное падение: Dow Jones сегодня открылся со снижением в 2,2%, S&P 500 — в 2,5%, NASDAQ — в 2,6%.

Подробности — в материале «Ъ» «Игра тарифов».