Трамп: сделка США и Ирана могла бы сохранить жизни многих людей

Президент США Дональд Трамп убежден, что переговоры по ядерной программе Ирана проходят хорошо. По его словам, при позитивном развитии событий стороны могли избежать гибели большого количества людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

При этом господин Трамп подчеркнул, что один из вариантов в сделке с Ираном «не является хорошим». «Мы могли бы иметь и очень хорошее решение. И сохранено было бы много жизней»,— заверил глава Белого дома в ходе пресс-конференции в Овальном кабинете. Трансляция велась на YouTube-канале Associated Press.

По данным Axios, 19 апреля глава МИД Ирана Аббас Арагчи на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом предложил заключить промежуточную сделку по тегеранскому ядерному досье. Издание уточнило, что министр посчитал затруднительным подписание полноценного соглашения. Господин Трамп отвел на реализацию этой сделки два месяца и пригрозил Ирану «последствиями».

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «В ядерную сделку вписывают импорт».