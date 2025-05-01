Иран осудил новый пакет санкций США

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи прокомментировал новые санкции США. Вашингтон накануне внес в санкционный список семь организаций, базирующихся в Иране, ОАЭ и Турции, обвинив их в причастности к торговле иранской нефтью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи

Фото: mfa.gov.ir Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи

Фото: mfa.gov.ir

Иранский МИД назвал политику США «враждебной, незаконной и бесчеловечной», а новые санкции — жестокими. Представитель МИДа заявил, что они нарушают нормы международного права. Он считает их «явным признаком настойчивого стремления американских политиков нарушать закон, права и интересы других стран». Также в дипведомстве убеждены, что Вашингтон пытается разрушить «дружественные и правовые отношения между развивающимися странами посредством экономического терроризма».

«Представитель МИДа также охарактеризовал эти санкции, разработанные в русле провальной и преступной политики максимального давления на великую иранскую нацию, как еще одно наглядное свидетельство противоречивого подхода американских лиц, принимающих решения, и отсутствия у них доброй воли и серьезности в продвижении по пути дипломатии»,— сказано в заявлении МИД Ирана.

За последние две недели делегации США и Ирана провели первые за несколько лет переговоры, их главной темой было заключение новой ядерной сделки. Иранская сторона называла консультации успешными. В Белом доме заявили, что рассматривают все варианты, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

Подробности — в материале «Ъ» «В ядерную сделку вписывают импорт».