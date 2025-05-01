CBS узнал о скорой отставке Уолца с поста советника Трампа по нацбезопасности

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и его заместитель Алекс Вонг будут отправлены в отставку, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Mohatt / Reuters Фото: Kevin Mohatt / Reuters

По их информации, господа Уолц и Вонг покинут свои посты сегодня, 1 мая. По словам собеседника телеканала, президент США Дональд Трамп колебался перед принятием решения. Он опасался, что это будет выглядеть как уступка перед внешним давлением из-за инцидента с утечкой данных в чатах в Signal.

В итоге господин Трамп решил, что после скандала прошло достаточно времени, чтобы представить увольнение Майка Уолца и Алекса Вонга как часть реорганизации администрации США.

В марте главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что Майк Уолц по ошибке добавил его в чат Signal, где обсуждался удар по хуситам. В Пентагоне вскоре отвергли сообщения об утечке данных, однако The Atlantic выложил скриншоты всей переписки, где приводились дата, время и место ударов.

По информации Politico, вице-президент США Джей Ди Вэнс и несколько других чиновников предлагали президенту уволить Майка Уолца из-за скандала. Дональд Трамп в связи с этим заявлял, что не лишает своих сотрудников работы «из-за фейковых новостей и охоты на ведьм».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Майк Уолц допустил неловкость рук».