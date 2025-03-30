Politico: Трампу предлагали уволить Уолтца из-за скандала с чатом в Signal

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и несколько других чиновников Белого дома предлагали президенту Дональду Трампу уволить советника по нацбезопасности Майка Уолтца из-за скандалом с чатом в мессенджере Signal, пишет Politico со ссылкой на источники. Господин Трамп после выхода публикации заявил, что не увольняет людей «из-за фейковых новостей».

24 марта главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что 11 марта Майк Уолтц добавил его в чат с чиновниками Белого дома. Там шло обсуждение предстоящих ударов США по Йемену.

По информации Politico, на частной встрече с президентом Джей Ди Вэнс и другие чиновники предложили «указать на дверь» советнику по нацбезопасности. Дональд Трамп согласился, что Майк Уолтц «облажался», но решил не увольнять его. Собеседники издания уточнили, что «они не хотят давать прессе скальп». При этом они допустили, что Белый дом может ждать подходящего момента для увольнения советника.

После выхода публикации Politico Дональд Трамп заявил, что не лишает своих сотрудников работы «из-за фейковых новостей и охоты на ведьм». Он добавил, что по-прежнему доверяет Майку Уолтцу.