Уолц: США рассматривают все варианты, чтобы у Ирана не было ядерного оружия

Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что США рассматривают все варианты, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. При этом переговоры с Тегераном по этому вопросу он назвал продуктивными.

«Продуктивные дипломатические усилия раннего этапа в направлении этой цели предпринимаются прямо сейчас. Однако президент ясно дает понять, что рассматриваются все варианты действий, чтобы не позволить Ирану когда-либо получить бомбу»,— написал Майк Уолц в статье для National Interest.

За последние две недели делегации США и Ирана провели первые за несколько лет переговоры в Омане и Италии по новой ядерной сделке. Иранская сторона назвала консультации успешными, а Белый дом сообщил об «очень хорошем прогрессе». При этом госсекретарь США Марко Рубио признал, что пока Вашингтон и Тегеран «очень далеки от какого-либо соглашения».

В 2015 году Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), известный как иранская сделка. Он предполагал ограничение Ираном своей ядерной программы в обмен на снятие санкций. В 2018 году Дональд Трамп вышел из соглашения. Вслед за этим Иран нарастил запасы высокообогащенного урана и, по данным МАГАТЭ, примерно в 40 раз превысил лимит, установленный СВПД.

Подробнее — в материале «Ъ» «В ядерную сделку вписывают импорт».

Лусине Баласян