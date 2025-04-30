Трамп: Маск может работать в правительстве, сколько захочет

Президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск может оставаться на должности главы Департамента эффективности госуправления (DOGE), сколько захочет. На прошлой неделе господин Маск сообщил о планах сократить свое время, отведенное на работу в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Тебя приглашают оставаться столько, сколько ты захочешь»,— сказал Дональд Трамп на заседании кабинета министров (цитата по Sky News). В шутку он добавил, что Илон Маск хочет «вернуться к своим машинам».

Глава DOGE, в свою очередь, сказал, что американцы проголосовали за безопасные города и разумные расходы. По его словам, за 100 дней с момента вступления Дональда Трампа в должность президента удалось достичь «огромного количества результатов».

22 апреля Илон Маск заявил о намерении сократить время, которое он проводит за работой в правительстве, и сконцентрироваться на своей компании Tesla. Перед этим производитель электромобилей отчитался о падении чистой прибыли за первый квартал 2025 года на 71%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Илон Маск сократит самого себя».