Россия в будущем учтет печальный опыт отношений с Евросоюзом (ЕС), которые зашли в тупик, пообещал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы испанского МИДа Хосе Мануэля Альбареса, который заявил о необходимости восстановить отношения с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если говорить в целом, то, безусловно, достаточно печальный опыт наших взаимоотношений с Европой, с нынешним политическим истеблишментом Европы, которые завели отношения с нашей страной в тупик и (привели.— "Ъ") фактически к полной заморозке каких-либо контактов. Этот опыт всегда будет учитываться при продолжении каких-либо контактов с европейцами»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Министр иностранных дел Испании считает, что после заключения мира и прекращения боевых действий на Украине Европе нужно будет восстанавливать отношения с Россией. Он обращал внимание, что Европа и Россия так или иначе остаются соседям. За нормализацию отношения с Россией также выступает премьер Словакии Роберт Фицо. Венгрия неоднократно выступала против антироссийских санкций.

Об отношениях ЕС и России — в материале «Ъ» «Евросоюз не хочет быть удобреньким».