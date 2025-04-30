Убытки «М.Видео-Эльдорадо» увеличились до 20,1 млрд рублей

Убытки ритейлера электроники и бытовой техники «М.Видео-Эльдорадо» по МСФО увеличились с 6,6 млрд руб. в 2023 году до 20,1 млрд в 2024 года. Выручка при этом увеличилась на 4%, до 451,6 млрд руб.

Отчетность по МСФО опубликована на портале раскрытия корпоративной информации. Согласно нему, EBITDA группы cоставила 37,679 млрд руб., рентабельность по ней снизилась на 1,27%, до 8,3%. Чистый долг «М.Видео-Эльдорадо», включая будущие обязательства по аренде на 67,6 млрд руб., составил 153,4 млрд руб. Долговая нагрузка по показателю чистый долг/EBITDA выросла до 4,1 раза с 3,2 раза годом ранее.

Рост убытков группа объяснила ужесточением санкций, которое привело к ужесточению денежно-кредитной политики в стране. «Рынок бытовой техники и электроники продолжает испытывать трудности, вызванные обесценением курса рубля, санкциями, а также неопределенностью в отношении уровня ключевой ставки»,— говорится в отчете.

В марте «М.Видео-Эльдорадо» объявила о планах открыть новые магазины компактного формата, а также закрыть все убыточные точки продаж. Группа также намерена углубить партнерство с маркетплейсами.

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