«М.Видео-Эльдорадо» закроет убыточные магазины и усилит работу в маркетплейсах

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявила о трехлетней стратегии развития ритейла. Она предполагает открытие новых магазинов компактного формата, а также закрытие всех убыточных точек продаж. Группа планирует углубление партнерств с маркетплейсами и переформатирование части магазинов в шоурумы. Компания надеется на рост онлайн-продаж до 70%, сообщили «Ъ» в «М.Видео-Эльдорадо».

Кроме того, группа планирует экспансию в новые города присутствия, выход на рынки ряда стран СНГ и рассчитывает наладить производство техники собственных торговых марок. В компании также анонсировали изменения на всех уровнях корпоративного управления — в совете директоров и топ-менеджменте.

«Первые платежи от новых акционеров в размере 11,5 млрд руб. уже поступили в компанию, общий объем инвестиций в компанию в марте—апреле 2025 года для реализации стратегии долгосрочного развития группы составит 30 млрд руб.»,— сказал генеральный директор группы Феликс Либ. Стратегия на ближайшие три года уже согласована с акционерами.

В конце января текущего года источники «Ъ» сообщили, что сеть магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» ведет переговоры о своей продаже. Основным покупателем в сделке может выступить Промсвязьбанк. Собеседники «Ъ» оценивали стоимость потенциальной сделки в 300 млрд руб.

Подробнее — в материале «Промсвязьбанк включает электронику».