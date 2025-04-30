МВД объявило в розыск главреда запрещенного телеканала-иноагента «Дождь»

МВД объявило в розыск главного редактора телеканала «Дождь» (признан в РФ иностранным агентом, деятельность его структур объявлена нежелательной) Тихона Дзядко (внесен в список иноагентов). Розыск ведется по уголовной статье — по какой именно, в базе МВД не уточняется. О возбуждении в отношении него уголовных дел правоохранительные органы не сообщали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тихон Дзядко (признан иноагентом)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Тихон Дзядко (признан иноагентом)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

1 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Дождя» (признан в РФ иностранным агентом, деятельность его структур объявлена нежелательной), а с 3 марта телеканал приостановил работу в России. В октябре того же года в реестр иноагентов были включены основательница канала Наталья Синдеева, Тихон Дзядко, журналисты Екатерина Котрикадзе и Владимир Роменский. В июле 2023 года Генпрокуратура РФ объявила «Дождь» нежелательной организацией.

На нынешней неделе журналистка канала Юлия Таратута (внесена в список иноагентов) также была объявлена в розыск. В отношении нее возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).