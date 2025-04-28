МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Юлию Таратуту

Журналистка и ведущая телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом, его структуры объявлены нежелательными в России) Юлия Таратута (внесена в список иноагентов) разыскивается по статье УК РФ. Соответствующая карточка появилась в базе данных МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлию Таратута (признана иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Юлию Таратута (признана иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Следственный комитет России в марте этого года возбудил в отношении журналистки уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). По данным следствия, Юлия Таратута в январе 2025 года не предоставила информацию в соответствии с законом об иноагентах. Ранее прокуратура установила, что она дважды нарушала порядок работы иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).

Юлия Таратута попала в реестр иноагентов в декабре 2022 года. В 2017 году журналистка была главным редактором сайта Wonderzine. На телеканале «Дождь» (признан иностранным агентом, его структуры объявлены нежелательными в России) она работает с декабря 2019 года.

Никита Черненко