Против журналистки-иноагента Юлии Таратуты возбудили уголовное дело

Следственное управление СКР по Восточному административному округу Москвы возбудило уголовное дело в отношении журналистки Юлии Таратуты (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Она подозревается в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Таратута (внесена Минюстом РФ в список иноагентов)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Юлия Таратута (внесена Минюстом РФ в список иноагентов)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным следствия, подозреваемая не позднее 15 января 2025 года не представила в уполномоченный орган информацию в соответствии с законом России об иноагентах. При этом ранее прокуратура установила, что она дважды нарушала порядок работы иноагента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ). Сейчас СКР рассматривает вопрос об объявлении журналистки в розыск.

Минюст внес Юлию Таратуру в реестр иностранных агентов в декабре 2022 года. В 2017 году она стала главным редактором сайта Wonderzine. С декабря 2019 года журналистка работает на телеканале «Дождь» (признан иностранным агентом, его структуры объявлены нежелательными в России).

Никита Черненко