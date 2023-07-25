Генпрокуратура объявила телеканал «Дождь» нежелательной организацией

Латвийский и нидерландский филиалы телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) SIA TV Rain и TVR Studios B.V. объявлены нежелательными в России, сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры России. В числе прочего, считает ведомство, они дискредитируют органы российской власти и «распространяют недостоверные сведения о специальной военной операции».

Генпрокуратура отмечает, что указанные организации созданы «иностранной журналисткой» Натальей Синдеевой, имеющей российское гражданство (признана иностранным агентом), после «принятия мер по ограничению доступа» к телеканалу «Дождь» за систематические нарушения законов о СМИ. Ведомство указывает, что филиалы «Дождя» финансирует признанный иностранным агентом нидерландский фонд Stichting 2 Oktober.

SIA ТV Rain и TVR Studios B.V., утверждает Генпрокуратура, «распространяют материалы экстремистских, террористических организаций» и иностранных агентов, «на регулярной основе публикуют информационные материалы признанных нежелательными организаций». Филиалы телеканала, следует из пресс-релиза, размещали видеоматериалы, к которым был ограничен доступ в связи с нарушением российского законодательства.

Руководство «Дождя» после получения статуса нежелательной организации сообщило, что отключит сбор донатов из России, а также отменит уже существующие подписки от российских граждан. Тем, кто распространяет материалы нежелательной организации или оказывает ей финансовую поддержку, согласно российскому законодательству, грозит административная и уголовная ответственность.

Телеканал «Дождь» был основан в 2008 году. В августе 2021 году Минюст признал его иностранным агентом, указав источником финансирования Европарламент. 1 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт «Дождя», а 3 марта телеканал приостановил работу на территории России. 6 июня он получил лицензии на трансляцию в Латвии. В октябре в реестр иноагентов были включены Наталья Синдеева, главный редактор телеканала Тихон Дзядко, журналисты Екатерина Котрикадзе и Владимир Роменский.

В декабре 2022 года Генпрокуратура заявляла, что «Дождь» публиковал «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих» в рамках военной операции на Украине. Кроме того, ведомство утверждало, что канал «транслировал позицию западных стран» и формировал «протестные настроения» в обществе.

Лусине Баласян