МИД: Россия обеспокоена стремлением Армении в ЕС

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия обеспокоена стремлением Армении в Евросоюз, поскольку это несовместимо с членством республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По словам господина Грушко, страны Запада пытаются втянуть Ереван в «геополитическую игру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Хорошо известно, что благодаря участию в ЕАЭС Армения развивается динамичными этапами, наблюдается рост экономики во всех ключевых для Еревана областях. И это огромное достояние, которое Армения рискует потерять, если Запад втянет ее в свою геополитическую игру в попытке оторвать Армению от России и других естественных союзников»,— сказал Александр Грушко журналистам (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что российская сторона обсуждает этот вопрос с армянскими коллегами.

4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян принял во втором, окончательном чтении закон о начале процесса вступления страны в ЕС. Следующим шагом власти планировали обсудить с коллегами из Брюсселя «дорожную карту» евроинтеграции, а затем провести референдум о вступлении республики в Евросоюз. При этом пока у Армении нет статуса кандидата.

Армянские власти исключают планы выйти из ЕАЭС. По утверждению Еревана, это выгодная с экономической точки зрения структура, а вопрос о параллельной евроинтеграции Армении можно решить.

Лусине Баласян