Трамп не ответил на вопрос о помощи Украине в случае провала мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп назвал «неуместным» военный конфликт России и Украины и в очередной раз заявил, что, если бы его переизбрали в 2020 году, военных действий удалось бы избежать. Он отказался отвечать на вопрос, прекратят ли Штаты военную помощь Украине, если Москва и Киев не сумеют заключить мирное соглашение.

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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Я не хочу вам этого говорить... Я хочу оставить это большой тайной, потому что я не хочу испортить переговоры»,— сказал глава США в интервью ABC News. Журналист телеканала в ответ сказал, что «на месте Украины начал бы волноваться».

США 4 марта приостановили военную помощь Украине после конфликта Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, чья встреча в Вашингтоне закончилась публичной ссорой. Прекращена была и передача разведывательных данных, за исключением информации, используемой ВСУ для обороны. По итогам девятичасовых двусторонних переговоров в Саудовской Аравии 11 марта США договорились возобновить поставки Украине оружия и передачу разведданных. Господин Трамп заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным ему проще найти общий язык, чем с президентом господином Зеленским.

О позиции США — в материале «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».