Трамп: с Путиным проще иметь дело, чем с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что с президентом РФ Владимиром Путиным ему проще найти общий язык, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом господин Трамп рассказал в интервью американскому журналисту Гленну Беку, запись опубликована в соцсети X.

«Я думаю, он (Владимир Путин — “Ъ”) готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским»,— сказал президент США.

Ранее Владимир Путин объявил, что российская армия прекратит боевые действия в дни 80-летия Победы: с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 мск с 10 на 11 мая. После этого Дональд Трамп вновь призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров, а госсекретарь США Марко Рубио пригрозил выходом Соединенных Штатов из переговоров, если страны не достигнут прогресса.

Сегодня представитель РФ в ООН Василий Небензя назвал майское перемирие «первым шагом к прямым переговорам».

Подробнее — в материале «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».