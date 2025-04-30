Минфин пошел по «направлениям»

Минфин подготовил законопроект о точечной донастройке налоговой системы в рамках реализации ранее принятых «Основных направлений налоговой политики» на трехлетний период. Среди предложений — расширение налогового мониторинга и смягчение условий передачи права на инвестиционный налоговый вычет внутри группы компаний. Эксперты полагают, что изменения способны расширить применение этих механизмов, отмечая, впрочем, что одновременное усиление контроля при налоговом мониторинге может этому помешать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минфин опубликовал проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий точечную донастройку фискальной системы. Среди многочисленных предложений ведомства — расширение налогового мониторинга. Он, напомним, заключается в добровольном (в ряде случаев — обязательном) предоставлении налоговикам онлайн-доступа к бухгалтерскому и налоговому учету компаний в обмен на их освобождение от выездных проверок. В случае выявления проблем с налогами участники мониторинга могут избежать штрафов, устранив нарушения. Сейчас в таком режиме работают 737 крупных компаний. Для «входа» необходимо соответствовать трем требованиям: не менее 800 млн руб. активов и годового оборота, а также 80 млн руб. уплаченных за год налогов.

Согласно законопроекту Минфина, после его принятия для подключения к мониторингу будет достаточно «проходить» лишь по одному из критериев. При этом уточняются условия участия. Так, расширяется список оснований для досрочного прекращения мониторинга — это два и более случая нарушения порядка и сроков предоставления доступа налоговых органов к документации, а также несоответствия внутренних систем контроля предъявляемым требованиям. Кроме того, при применении соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) налоговым органам дается возможность проведения выемки документов участника мониторинга при выявлении нарушений.

В ФНС “Ъ” пояснили, что ослабление требований к подключению к налоговому мониторингу приведет к росту его участников минимум в три раза. Расширение же полномочий при контрольных мероприятиях связано с тем, что в рамках налогового мониторинга для участников СЗПК проверяется не только правильность исчисления платежей, но и фактические затраты, по которым компаниям оказывается господдержка (возмещение затрат, налоговые вычеты).

Другими поправками к НК расширяется возможность применения недавно введенного федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ). Это, напомним, механизм компенсации бюджетом 3% расходов компаний на инвестиции в оборудование и нематериальные активы. Норма была призвана сгладить рост ставки налога на прибыль с 20% до 25% (см. “Ъ” от 12 декабря 2024 года). Воспользоваться ФИНВ могут компании из сфер добычи, обработки, обеспечения электроэнергией, а также гостиницы, предприятия общепита и занятые научными исследованиями и разработками. Сейчас допускается передача права на вычет внутри группы компаний, если и передающая, и получающая его организации имеют профильные коды ОКВЭД. Законопроект же дает возможность применять ФИНВ любой компанией, входящей в группу с налогоплательщиком, осуществившим капвложения, вне зависимости от сферы деятельности.

Юлия Орлова из компании ДРТ отмечает, что законопроект направлен на увеличение потенциального круга участников налогового мониторинга при одновременном усилении контроля, особенно в части информационного взаимодействия. По мнению Илариона Леметюйнена из Kept, исключение из участников мониторинга из-за несоответствия систем внутреннего контроля может снизить привлекательность этого механизма, ведь «компании несут большие расходы для вступления и хотят быть уверенными в возможности его применения».

По словам руководителя экспертного центра «Деловой России» по налоговой и бюджетной политике Кирилла Никитина, расширение ФИНВ — давний запрос представляющих интересы крупного бизнеса деловых организаций и фактически является соблюдением одной из договоренностей с бизнесом. С учетом действующих «сверхжестких ограничений», добавляет он, некоторые эксперты высказывают опасения, что даже предусмотренный бюджетом-2025 объем финансирования вычета в 150 млрд руб. может быть не выбран. Сейчас, отмечает Кирилл Никитин, оценить потенциальное расширение круга получателей ФИНВ, равно как и востребованность вычета в действующих параметрах, нельзя. Статистика по итогам первого квартала пока не обнародована. Руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Федор Петрик отмечает, что нововведения актуальны для отдельных групп компаний, но незначительный размер вычета не позволит изменениям существенно снизить налоговую нагрузку в целом.

Евгения Крючкова