Эксперты про изменение условий налогового мониторинга

Руководитель экспертного центра «Деловой России» по налоговой и бюджетной политике Кирилл Никитин отмечает, что ослабление требований к участникам налогового мониторинга не может не приветствоваться бизнесом. Впрочем, уже сейчас эти критерии обеспечивают доступность этого режима контроля (который, по сути, не предназначен для небольшого бизнеса), что подтверждается большим количеством организаций-участников. В связи с этим, по словам эксперта, «возникает тревога за ресурсную обеспеченность режима со стороны налоговых органов». По его мнению, более востребованным направлением в этой части является обеспечение доступности предварительной квалификации сделок налогоплательщиков (так называемых мотивированных мнений) за пределами круга участников налогового мониторинга, а также при контроле за трансфертными ценами.

Управляющий партнер «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев уточняет, что в 2023 году появилось право налоговых органов при проведении мониторинга допрашивать свидетелей и осматривать территории предприятий — сейчас же для ряда случаев добавляется еще проведение выемки документов. «Это мало соответствует идее мониторинга как альтернативы традиционному контролю»,— полагает он. Впрочем, руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Федор Петрик не ожидает, что налоговые органы будут использовать это право в отношении организаций, добросовестно раскрывающих информацию.

Сергей Пепеляев отмечает, что сейчас нет ответственности за несоответствие систем внутреннего контроля требованиям ФНС — компании выстраивали их исходя из своего уровня подготовленности. Предложенная формулировка этой нормы, говорит он, довольно широка, в связи с чем сложно спрогнозировать риски от ее применения.

В ФНС отмечают, что активно работают с участниками мониторинга по совершенствованию систем внутреннего контроля — для «бесперебойной передачи данных крайне важно соблюдение всех требований участниками мониторинга». При этом, добавляют в ФНС, создана цифровая платформа, гарантирующая непрерывную передачу большого объема информации через защищенный канал.

Евгения Крючкова