Три процента некрупным планом

Белый дом окончательно утвердил параметры федерального инвестиционного вычета — с 1 января 2025 года предприятия смогут вернуть 3% расходов на собственное развитие, уменьшив на них сумму налога на прибыль. Претендовать на вычет смогут компании из пяти сфер, в том числе обработки, добычи, научных исследований и разработок. По мнению экспертов, механизм будет полезен инвесторам, но не компенсирует повышения налога на прибыль и слабо повлияет на инвестактивность на фоне высокой стоимости кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На совещании у Михаила Мишустина решили ограничить инвествычет скромными 3%, чтобы сначала посмотреть, как он будет работать

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ На совещании у Михаила Мишустина решили ограничить инвествычет скромными 3%, чтобы сначала посмотреть, как он будет работать

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник утвердил параметры федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) для частичной компенсации инвесторам роста нагрузки из-за повышения ставки налога на прибыль с 20% до 25% с 2025 года. Компании, которые инвестируют в оборудование и технологии в добыче, обработке, обеспечении электроэнергией, газом и паром, гостиничном бизнесе и общепите, а также в научные исследования и разработки, смогут компенсировать 3% от таких расходов.

Правительство и бизнес согласовывали параметры ФИНВ непросто — на старте речь шла о 6% инвесттрат, бизнес добивался повышения вычета до 17%, но в финальной версии его снизили до 3%. Кроме того, власти предусмотрели на ФИНВ лишь 150 млрд руб. в 2025 году. В РСПП изначально оценивали, что для компенсации роста налога на прибыль ФИНВ должен составить 500 млрд руб., сумму в 150 млрд руб. промышленники считали недостаточной, но признали ее «приемлемой» для запуска «пилотного» режима ФИНВ.

Статс-секретарь, замглавы Минфина Алексей Сазанов на Русском экономическом форуме в Челябинске объяснил ограничение объема поддержки 150 млрд руб. жесткостью бюджета.

По его словам, Минфин и РСПП договорились изучить механизм в 2025 году, чтобы донастроить его по необходимости и расширить объем ФИНВ позже. Минфин при этом ждет, что лимит 2025 года будет исчерпан, но не из-за «того, что будет построено больше», а из-за инфляции инвестзатрат на 10–20% в год.

«С учетом сохранения права на амортизацию и амортизационную премию в отношении активов, по которым применяется ФИНВ, он фактически представляет собой форму компенсации части расходов и заслуживает позитивной оценки»,— говорит партнер Б1 Александр Чижов.

Партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Нина Гулис напоминает, что механизм предусматривает возможность внутригрупповой передачи вычета — это относительно новая прогрессивная практика. Но иные инструменты налогового стимулирования инвестиций, как (региональный) инвестиционный налоговый вычет (ИНВ), по ее мнению, могут быть интереснее налогоплательщикам, хотя выбор конкретного инструмента зависит от многих параметров и требует тщательного анализа условий и особенностей инвестиций.

Партнер налоговой практики «ТеДо» Владимир Константинов называет ФИНВ «кешбэком на сумму инвестиций» и считает его заметной мерой поддержки, хотя инвествычет в 3% или любая другая налоговая мера сама по себе вряд ли может запустить проекты.

«Это намного лучше, чем ничего и чем ранее установленные региональные инвестиционные вычеты, которые крайне редко работали на практике»,— полагает он. По подсчетам господина Константинова, размер поддержки по ФИНВ заметный — но чтобы полностью компенсировать происшедшее повышение ставки налога на 5%, компании необходимо инвестировать более 150% прибыли.

Российский бизнес тем временем снижает инвестактивность. По данным РСПП, предприятия стали откладывать проекты на вторую половину 2025 года в ожидании смягчения денежно-кредитной политики и снижения ставок по кредитам. «Экономический» вице-премьер Александр Новак также отметил, что инвестактивность в РФ на фоне высокой ключевой ставки несколько замедлилась, оценив темпы роста капвложений к концу года в 7,8% против 9,8% в 2023 году.

Диана Галиева