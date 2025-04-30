У горняков скрипят колеса

Горнодобывающие компании сократили закупку горной техники для наземных и подземных работ в 2024-м — первом квартале 2025 года. Причина — рост стоимости техники примерно на 30%. Участники рынка ожидают начала восстановления спроса во второй половине этого года, указывая на необходимость обновления китайской техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Продажи горной техники для наземных и подземных работ в РФ по итогам 2024 года и первого квартала 2025 года сократились из-за роста затрат на покупки, показал опрос “Ъ” горнодобывающих, лизинговых компаний и производителей техники. Управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов отмечает сокращение в прошлом году количества лизинговых сделок в сегменте среднетоннажной и тяжелой техники на треть год к году. В январе и феврале, по его словам, снизилось число переданных в лизинг седельных тягачей, полуприцепов и самосвалов. Как указывает господин Агаджанов, участники отрасли откладывают обновление парков из-за роста стоимости оборудования, высоких кредитных ставок, увеличившихся расходов на запчасти, обслуживание техники и топливо. По его оценкам, в целом затраты по этой статье увеличились за год примерно на 30%.

В горнодобывающих компаниях говорят, что меняют подходы к работе с техникой. По словам собеседников “Ъ”, в отрасли чаще отказываются от подрядчиков, приобретают технику в собственность и сами ее обслуживают. В золотодобывающем холдинге «Селигдар» сообщили, что используют около 120 единиц собственного оборудования и около 340 единиц техники подрядных организаций. С собственным парком работают «Полиметалл» и «Полюс». Участие подрядных организаций снизилось прежде всего в обеспечении бурения, буровзрывных работ, экскавации, перечисляет собеседник “Ъ” в одной из горнодобывающих компаний.

Некоторым компаниям все еще может быть выгоден лизинг, но, когда цена завышена, предпочтительнее переждать, если есть возможность, указывают собеседники “Ъ”. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин говорит, что лизинговые компании могут предложить горнякам достаточно привлекательные условия, такие как отсутствие авансов, отсрочки и баллонный платеж через несколько лет (в этом случае крупная часть кредита погашается в последнюю очередь). «Но все это доступно только компаниям с невысоким уровнем закредитованности»,— указывает он.

Сейчас на предприятиях работает примерно 3,5 тыс. единиц горной техники, следует из опроса компаний, проведенного “Ъ”. Рынок горной техники на конец 2024 года оценивается НРА примерно в 200 млрд руб. В среднем ежегодной замене подлежит 300 единиц, которые вышли из строя и не подлежат ремонтам. Но сейчас эта доля может быть выше, так как удлинился срок использования старой техники, а износ китайских и индийских аналогов наступает быстрее, особенно если речь идет о бюджетных вариантах, говорят собеседники “Ъ”. На сегодня от 10% до 15% парка горной техники нужно заменять ежегодно в силу изнашиваемости, считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров. Затраты на закупку такого числа техники он оценивает примерно в $2 млрд.

По данным Сергея Гришунина, китайская горная техника на сегодняшний день занимает 80–90% российского рынка по различной номенклатуре, преимущественно это бренды XCMG, Sany и Liugong. Востребованы и буровые машины индийского производства, добавляют в «Селигдаре». Но китайские машины справляются не со всеми климатическими условиями работы, говорят участники рынка. А российские проекты, например выпуск модифицированных моделей тяжелых бульдозеров Т25, Т35, Т40 на Чебоксарском агрегатном заводе, не носят массового характера. «Норникель», к примеру, на этом фоне договорился о производстве подземных самосвалов и погрузочно-доставочных машин с БелАЗом (см. “Ъ” от 24 января).

По словам собеседников “Ъ” в горнопромышленных компаниях, проблемы есть в первую очередь с тяжелой техникой (экскаваторы, бульдозеры, карьерные самосвалы, буровые). «Поставки такой техники через параллельный импорт существенно дороже и дольше, а также не сопровождаются гарантийной поддержкой и поставкой запчастей»,— говорят они. А оборудование из дружественных стран, продолжают источники “Ъ”, состоит преимущественно из попадающих под санкции комплектующих. На начало 2025 года горнодобывающей отрасли не хватало бульдозеров, самосвалов, экскаваторов, подтверждают в ГК «Альфа-Лизинг».

Коммерческий директор «Интерлизинга» Сергей Жарков указывает, что, несмотря на ожидание охлаждения экономики, добывающие предприятия сохраняют производственные планы, для выполнения которых потребуется техника, что и будет стимулировать дальнейший умеренный рост сегмента. Тем более, уточняет он, не все компании, рассчитывая, вероятно, на снижение ставок в 2025 году, успели обновить парк в прошлом году, до повышения утильсбора.

В «Полиметалле» говорят, что в 2025 году планируют приобретение 109 единиц техники. Речь идет об экскаваторах, бульдозерах, погрузчиках, автосамосвалах, автогрейдерах, погрузочно-доставочных, вспомогательных машинах. За первый квартал текущего года компания уже приобрела 20 единиц техники.

Дополнительным стимулом восстановления спроса станет и то, что с середины текущего года будет действовать субсидия Минпромторга на колесную технику российского производства, полагает Максим Агаджанов. По его словам, поставки российских экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков в январе—феврале 2025 года уже выросли в два раза и на 42% год к году соответственно. Отгрузки российских гусеничных бульдозеров увеличились на 57%, добавляет эксперт. Впрочем, весь рынок горной техники едва ли вырастет выше 3%, полагают в НРА.

Полина Трифонова