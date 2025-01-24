БелАЗ пойдет в гору

«Норникель» (MOEX: GMKN) и БелАЗ подписали соглашение на производство подземных самосвалов и погрузочно-доставочных машин. Сегодня среднегодовая потребность российских добывающих компаний в горной технике составляет около 300 единиц, а собственное производство — штучное. Аналоги из дружественных стран не всегда подходят для добычи в условиях российского Севера, а цена ремонта сопоставима со стоимостью новой машины. Доступ к экспертизе «Норникеля» ускорит вывод такой техники на рынок для БелАЗа на несколько лет и может частично удовлетворить растущий спрос российских ГМК на обновление парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборка карьерного самосвала Liebherr на территории угольного разреза АО «Черниговец»

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Сборка карьерного самосвала Liebherr на территории угольного разреза АО «Черниговец»

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

ГМК «Норникель» и БелАЗ подписали 24 января соглашение о партнерстве, согласно которому начнут производство подземных самосвалов и погрузочно-доставочных машин (ПДМ), сообщил ГМК. Предполагается, что совместно компании разработают горную технику для подземных и наземных работ, способную работать как на дизтопливе, так и на альтернативных источниках энергии, а также наладят процессы капремонта и техобслуживания машин и производство и поставку запчастей. В рудниках «Норникеля» уже работают шесть подземных самосвалов белорусского производства, в феврале туда также отправят ПДМ, собранную на БелАЗе уже с учетом экспертизы ГМК.

В горной технике и запчастях к ней сегодня нуждаются все российские горнодобывающие компании, подчеркнул первый вице-президент «Норникеля» Николай Уткин.

Среднегодовая потребность российских добывающих компаний в горной технике — около 300 единиц, из которых половина приходится на «Норникель», оценивают в компании. По оценке собеседника “Ъ” в крупной лизинговой компании, российский рынок карьерных самосвалов в 2024 году составил около 1,8 тыс. единиц, причем 96% рынка занимают импортные поставки (включая белорусскую технику).

«Если брать конкретно ПДМ и шахтные самосвалы, о которых идет речь, то еще лет пять-шесть назад 100% российского спроса удовлетворялось импортной техникой»,— подтверждает руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский. Опрошенные “Ъ” эксперты полагают, что формат, в котором «Норникель» как якорный заказчик будет ставить инженерам БелАЗа четкое ТЗ и подгонять технику под потребности горнодобывающего сектора, поможет БелАЗу многократно ускорить производство и вывод на рынок единицы горной техники (сейчас это может занимать до нескольких лет).

Для БелАЗа это возможность освоить новую линейку техники, подчеркивает его гендиректор Сергей Лесин. До сих пор БелАЗ специализировался на горной технике для наземных работ.

«В совокупной структуре поставок в Россию бульдозеров, карьерных самосвалов, тяжелых погрузчиков, экскаваторов в настоящее время преобладают китайские поставщики,— рассказывает управляющий директор НКР Дмитрий Орехов.— Незначительный объем поставок обеспечивают производители из Индии и Турции».

Российских производителей горно-шахтной техники всего два: Шадринский автоагрегатный завод (входит в УГМК, которая сама является вторым крупнейшим потребителем техники на рынке) и завод «Горные машины», специализирующийся на узкозахватных ПДМ низкой грузоподъемности, продолжает Дмитрий Бабанский.

«И у них нет ресурсов работать на склад, они работают только под конкретный заказ, в то время как сама горнодобывающая отрасль нуждается в комплексных поставках техники и оборудования, а не в отдельных единицах техники»,— подчеркивает директор департамента по развитию бизнеса «Газпромбанк Лизинга» Вячеслав Михайлов (преимущественная часть карьерной техники покупается в лизинг).

«Собственное производство в СНГ было и остается фрагментарным,— констатирует гендиректор “ВТБ Лизинга” Антон Мусатов.— Даже по более простым дорожно-строительным машинам доля российского производства составляет не более 5–10%, за исключением отдельных подвидов специализированных самоходных машин». В 2023 году, указывает он, импорт машин для горной добычи из Китая вырос на 45% и их доля в сегменте составила около 60–70% в натуральном выражении.

Спрос на технику для горной добычи высокий, причем именно на новую. 11% парка карьерных самосвалов — техника, выпущенная до 2011 года, отмечает Вячеслав Михайлов.

Она в первую очередь требует замены. По данным «Интерлизинга», по итогам 11 месяцев 2024 года прирост объемов нового бизнеса в этом сегменте составил 30%. Спрос на карьерную технику сохранится в ближайшие годы, уверены в компании, как и проблемы с эксплуатацией китайской карьерной техники в северных регионах. Да и с точки зрения производительности не вся замещенная техника достигает нужных показателей в части технических характеристик и грузоподъемности, согласен Вячеслав Михайлов.

«А стоимость капитального ремонта таких машин при этом может превышать стоимость приобретения новой единицы»,— рассказывает Антон Мусатов. В таких условиях проект БелАЗа и «Норникеля», полагает он, интересен рынку, особенно учитывая субсидии, предоставляемые на технику белорусского производителя.

Полина Трифонова, Наталия Мирошниченко