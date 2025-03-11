Промышленность в поиске рук

В промышленности усиливается дефицит кадров. По данным сервисов объявлений о работе, количество вакансий в металлургической отрасли и добыче сырья за 2024 год увеличилось на 14–19%. Какими способами отраслевые предприятия пытаются восполнить дефицит квалифицированных специалистов, разбирался «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По данным сервиса SuperJob, вакансий в металлургической отрасли за 2024 год стало больше на 17%, в сфере добычи руд черных и цветных металлов спрос на персонал вырос на 14%. Наиболее востребованные категории — квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей и машинисты спецтехники, инженерно-технические работники. По данным HeadHunter, спрос в отрасли еще более явный: в 2024 году прирост вакансий в металлургии и добыче сырья составил 19% по сравнению с 2023 годом. В течение 2024 года компании опубликовали только на hh.ru 466 тыс. вакансий.

Нехватка персонала приводит к значительным трудностям в различных отраслях экономики. Наиболее остро проблема проявляется в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, логистике и перевозках. К концу 2024 года на одну вакансию в среднем приходилось три резюме, рассказывает доцент кафедры экономической теории Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин. «Но это вовсе не означает, что сотрудников находят. Работодатели сталкиваются с дефицитом квалифицированных специалистов. Компании вынуждены повышать зарплаты и улучшать условия труда для привлечения соискателей, однако эти меры не всегда приводят к желаемым результатам»,— описывает ситуацию он.

К 2030 году нехватка квалифицированных кадров может составить 2–4 млн человек, оценивает Дмитрий Морковкин.

Примечательно, что кадровый тренд в прошлом году изменился в сторону поиска специалистов, готовых работать на промышленных объектах на местах «руками», тогда как еще несколько лет назад металлурги, как и многие другие, активно набирали айтишников. «Компании искали специалистов по автоматизации, цифровизации, внедрению систем предиктивной аналитики и управления данными. Однако сегодня акцент сместился в сторону рабочих и инженерных профессий»,— поясняют в «Северстали».

Это связано с модернизацией и ремонтом производственных мощностей, уходом ряда иностранных компаний и поставщиков оборудования, что повысило нагрузку на российских инженеров, и демографическим фактором — усугубляет ситуацию и быстрый отток молодого населения из небольших городов.

Почему заводы остались без кадров

Рост спроса на айтишников привел к тому, что молодежь стала активно осваивать программирование. По мнению начинающих сотрудников, писать код можно из любой точки мира и их привлекает гибкость работы в сфере ИТ, описывает ситуацию директор по персоналу «Юнилевер Русь» Ольга Николаенко. Производства, разумеется, лишены возможности предлагать удаленную работу и по этой причине проигрывали в конкуренции с ИТ-отраслью.

Еще одна причина текущего дефицита кадров — в потере института профессиональных технических училищ, подчеркивает Ольга Николаенко. Его восстановление началось лишь несколько лет назад, когда правительство ввело программы поддержки среднего образования. «Приходя на производства, молодые люди видят новые предприятия, машины, узлы, современное оборудование и роботов.

Зачастую работу на производстве представляют как тяжелый труд в грязных условиях.

Но человек на производстве сегодня работает в большей степени головой»,— рассказывает госпожа Николаенко.

«С одной стороны, сейчас появилось много государственных программ, направленных на популяризацию рабочих профессий и поддержку технических вузов и ссузов.

В крупных промышленных компаниях разрабатываются программы по привлечению молодых специалистов, чтобы иметь возможность вовлечь их в ту или иную профессию уже со школьной скамьи»,— говорит заместитель генерального директора по работе с персоналом ООО «Префаб Технологии» (группа ПИК) Юлия Сатторова. С другой стороны — на фоне диджитализации и активного развития электронной коммерции перед молодыми специалистами все чаще возникает соблазн получить быстрый доход, сетует она.

Сейчас промышленники конкурируют не с другими промышленниками, а с сервисами доставки и иными рынками с низким порогом входа, признает консультант направления «Химия, оборудование и агросектор» рекрутинговой компании Get Experts Матвей Алексашин. «Соискатель не хочет ехать в удаленные места добычи руды, работать в шахтах или на карьерах, в то время как рынок может предложить работу с похожей зарплатой, при этом не требующую определенных знаний и находящуюся в городе проживания»,— говорит он.

Как вернуть молодежь к станку

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цех «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода

Фото: Константин Саломатин, Коммерсантъ Цех «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода

Фото: Константин Саломатин, Коммерсантъ

Предприятия работают над привлекательностью индустрий. Металлурги открывают свои кафедры в университетах, идут в школы, кружки. Базовые кафедры и даже корпоративные университеты уже имеют «Северсталь», НЛМК, ТМК. В культурно-досуговой жизни металлурги проводят фестивали, открывают экотропы, развивают промышленный туризм и многое другое. Тем самым показывают молодому поколению, что металлургия — это что-то модное, описывает тренд Матвей Алексашин.

В ситуации кадрового дефицита нельзя следовать только одному подходу, нужно комбинированное решение, говорят в «Северстали». «Мы активно работаем с вузами и колледжами, развиваем партнерские программы, организуем стажировки и целевую подготовку специалистов»,— перечисляют в компании.

Сегодня конкуренция за выпускников разворачивается не только с другими производственными компаниями, но и с компаниями ИТ-сектора, финтеха и так далее, признают в «Норникеле».

Поэтому компании активно взаимодействуют с профильными учебными заведениями среднего и высшего образования, а также помогают школьникам с профориентацией и выбором инженерных специальностей. «В прошлом году мы значительно пересмотрели наш подход к стипендиям. Компания регулярно повышает зарплаты сотрудникам, поэтому логично поддерживать таким образом наших будущих сотрудников — студентов-хорошистов и отличников, которые приняли решение о работе в компании после выпуска. Поэтому мы распространили стипендию и на студентов колледжей»,— приводит пример вице-президент по кадровой политике «Норникеля» Дарья Крячкова.

«Мы видим запрос молодых специалистов в первую очередь на эмпатию и поддержку со стороны работодателя,— указывают в "Северстали".— Поколению Z важна поддержка ментального здоровья, забота об экологии. Мы предлагаем консультации психологов на платформе "Добросервис", возможности заниматься корпоративным волонтерством и участвовать в экологических акциях. Кроме того, "Северсталь" развивает города присутствия и культурную жизнь в них, чтобы молодежь не торопилась уезжать. Также у молодых специалистов есть запрос на то, чтобы делиться знаниями. Мы точечно практикуем реверсивное наставничество, когда молодые люди учат более взрослых. Если подобрать удачную пару — опытного наставника и готового делиться знаниями начинающего сотрудника, это будет взаимовыгодное обучение»,— говорят в компании.

Примеры вакансий в металлургии и горнодобывающей отрасли в 2024 году Выйти из полноэкранного режима Позиция Зарплатное предложение после уплаты налогов (руб.) Город Проходчик 1 050 000 / вахта 90 дней Республика Саха (Якутия), Усть-Нера Шлифовщик по металлу 230 000–240 000 / вахта 1 месяц Липецк Литейщик От 187 200 / вахта 1 месяц Владимир Заместитель начальника горного участка 174 000–192 000 / месяц Мурманская область, Ковдор Машинист буровой установки До 160 400 / вахта 30 дней Красноярский край, Мотыгинский район Крепильщик До 160 000 / вахта 30 дней Карачаево-Черкесская Республика Заливщик металла От 160 000 / вахта 1 месяц Иркутская область, Бодайбо Обрубщик литья От 150 000 / вахта 1 месяц Балаково Машинист буровой установки От 360 000 / вахта 60 дней Хабаровский край Проходчик До 350 000 / вахта 60 дней Республика Бурятия Механик по буровому оборудованию (сервисный инженер) До 280 000 / вахта 60 дней Забайкальский край Открыть в новом окне Источник: SuperJob.

Вузы не дотягивают до заводов

К сожалению, разрыв между учебными программами и реальными потребностями предприятий все еще существует, признают все опрошенные «Ъ-Review» эксперты и компании. «Учебные заведения часто отстают от современных технологий и требований рынка. Однако есть положительные сдвиги»,— признает HR-директор Open Group Валерия Доманская.

Все больше компаний сотрудничают с учебными заведениями, предоставляя оборудование для практик, участвуя в разработке учебных программ и привлекая студентов на стажировки. «Но текущее образование до сих пор не дает прикладных навыков, и молодые ребята, которые приходят на производство, вынуждены признавать, что они не все знают и не все умеют. Для них это непросто»,— говорит Юлия Сатторова. Молодежь часто не видит перспектив в рабочих профессиях из-за низкой зарплаты, тяжелых условий труда и отсутствия карьерного роста, признает инженер ПТО ООО «НПФ "Техсмарт"» Айдар Газизов.

Отраслевые компании также активно участвуют в поддержке и реформировании профессионального образования в регионах присутствия. Например, «Евраз» развивает систему инженерного образования на Урале и в Сибири совместно с Нижнетагильским филиалом Уральского федерального университета, Сибирским государственным индустриальным университетом и школами Нижнего Тагила, Качканара, Новокузнецка и Прокопьевска. В течение пяти лет компания вложит в это направление около 1 млрд руб.

Но несмотря на усилия компаний, остаются сферы, по которым подготовка кадров в учебных заведениях просто не осуществляется.

«Готовых специалистов по демонтажным работам или алмазной резке на рынке просто нет, поскольку ни вузы, ни техникумы не обучают таким профессиям. Наша компания решает кадровый вопрос, используя собственные образовательные программы и развитие уникальных технологий»,— рассказывают в ГК «Арасар». Компания привлекает сотрудников с базовым строительным опытом и переобучает их. Для этого разработаны внутренние курсы, которые включают теоретическую и практическую подготовку, а обучение проходит непосредственно на реальных проектах.

Необходимо на федеральном уровне менять ситуацию с мотивацией молодых специалистов, а также адаптировать программы обучения и взаимодействия профильных учебных заведений с крупнейшими предприятиями, заключает HR-директор интерьерной компании Mr. Doors Ирина Медведева.

Обязаловка не поможет

Опрошенные кадровики и промышленники противоречиво относятся к инициативе об обязательной отработке для студентов промышленных специальностей, которые обучались на бюджете. С одной стороны, это может быть эффективным решением для обеспечения предприятий необходимой рабочей силой: выпускники получат возможность применить теоретические знания на практике, что будет полезно для их профессионального роста и укрепления навыков. С другой — такая система должна быть гибкой и учитывать индивидуальные предпочтения выпускников, сочетать обязательства с дополнительными стимулами, такими как достойная оплата труда, хорошая рабочая среда и возможность дальнейшего обучения и повышения квалификации. У студентов будет низкая мотивация, если они будут воспринимать это как обязаловку и условия труда не будут соответствовать ожиданиям молодых специалистов, опасается Айдар Газизов.

Топ-10 специальностей по числу открытых вакансий в 2024 году (тыс.) Выйти из полноэкранного режима Водитель 47,7 Разнорабочий 33,3 Слесарь 23,9 Машинист 23,5 Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 20,2 Сварщик 18,9 Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 17,8 Инженер-конструктор, инженер-проектировщик 13,9 Электромонтажник 9,8 Оператор станков с ЧПУ 8,7 Открыть в новом окне Источник: HeadHunter.

Затраты на обучение специалистов, бакалавров и магистров должны быть эффективными: логично, что получивший образование за государственный счет человек начнет работать по специальности. На ММК существует похожая практика, когда с абитуриентами и студентами заключаются целевые договоры, рассказывают в компании. Но ММК нужны мотивированные сотрудники, желающие связать свою жизнь и работу с производством, подчеркивают там. «А это уже зависит от работодателя, его систем монетарной и немонетарной мотивации»,— подчеркивает Ирина Медведева. И для этого, например, ММК инвестирует в обучение персонала более 1 млрд руб. и предлагает большой набор мотивационных практик: компенсацию съемного жилья, ежемесячную доплату за знание иностранного языка или ученую степень, ипотечные льготы, привилегии корпоративной карты ММК, меры, направленные на поддержку молодых семей, занятия спортом и многое другое.

Полина Трифонова