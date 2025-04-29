Bloomberg: Путин на встрече с Уиткоффом потребовал вывода ВСУ из новых регионов

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф на встрече с Владимиром Путиным в Москве пытался убедить российского президента согласиться на прекращение огня на Украине по линии фронта, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на три источника. По данным агентства, господин Путин отказался и потребовал, чтобы занятые ВСУ территории четырех приобретенных регионов перешли под контроль России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

По словам одного из источников, переговоры зашли в тупик, а для достижения дальнейшего прогресса необходим прямой контакт между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В Совете нацбезопасности США Bloomberg заявили, что Вашингтон продолжает добиваться прогресса как с Украиной, так и с Россией, «чтобы привести этот конфликт к мирному разрешению».

22 апреля Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Владимир Путин на переговорах со Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге 11 апреля предложил остановить боевые действия по линии фронта. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что «сейчас публикуется много фейков».

По данным СМИ, разработанный США мирный план предполагает сохранение за Россией приобретенных ею за время боевых действий территорий. Владимир Путин называл условием прекращения боевых действий вывод ВСУ с территорий ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Лусине Баласян