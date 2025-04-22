FT: Путин предложил прекратить боевые действия по линии соприкосновения

Президент России Владимир Путин предложил остановить боевые действия по линии фронта в рамках мирного соглашения, над которым работает президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на три источника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Газета утверждает, что предложение было сделано во время встречи Владимира Путина с представителем президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге 11 апреля. Москва, сообщает FT, заявила о готовности отказаться от претензий на те территории четырех областей, которые остаются под контролем Киева.

Предложение, подчеркивает газета, является первым формальным признаком того, что Россия готова отказаться от «максималистских» условий по установлению мира.

Как отмечает FT, после этой встречи США предложили Украине и Европе мирный план, предусматривающий признание Крыма российским, а также сохранение за Россией приобретенных ею за время боевых действий территорий.

Роман Королев