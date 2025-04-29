В Испании почти полностью восстановлено электроснабжение

В Испании после масштабного блэкаута восстановлено уже 99,16% электроснабжения. Об этом сообщил в соцсети X национальный энергооператор Red Electrica.

Данные приводятся по состоянию на 6:00 по местному времени (7:00 мск). В компании уточнили, что в эксплуатацию введены 100% подстанций сети электропередачи.

Крупнейший в новейшей истории блэкаут вчера, 28 апреля, оставил без электроэнергии города Испании, Португалии и Франции. МВД Испании объявило режим ЧС в трех регионах. Ведомство задействовало 30 тыс. полицейских для поддержания безопасности в стране. Точные причины аварии пока неизвестны, одна из версий — влияние на сети аномальных погодных условий. Глава Евросовета Антониу Кошта говорил об отсутствии данных о том, что перебои с электричеством в Испании могли произойти из-за кибератаки.

Подробности — в материале «Ъ» «Европе не светит».