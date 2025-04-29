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Коммерсантъ FM
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В Испании почти полностью восстановлено электроснабжение

В Испании после масштабного блэкаута восстановлено уже 99,16% электроснабжения. Об этом сообщил в соцсети X национальный энергооператор Red Electrica.

Данные приводятся по состоянию на 6:00 по местному времени (7:00 мск). В компании уточнили, что в эксплуатацию введены 100% подстанций сети электропередачи.

Крупнейший в новейшей истории блэкаут вчера, 28 апреля, оставил без электроэнергии города Испании, Португалии и Франции. МВД Испании объявило режим ЧС в трех регионах. Ведомство задействовало 30 тыс. полицейских для поддержания безопасности в стране. Точные причины аварии пока неизвестны, одна из версий — влияние на сети аномальных погодных условий. Глава Евросовета Антониу Кошта говорил об отсутствии данных о том, что перебои с электричеством в Испании могли произойти из-за кибератаки.

Подробности — в материале «Ъ» «Европе не светит».

Фотогалерея

Блэкаут в Испании и Португалии

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Люди около закрытого железнодорожного вокзала в Мадриде

Люди около закрытого железнодорожного вокзала в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Закрытая станция метро в Мадриде

Закрытая станция метро в Мадриде

Фото: Manu Fernandez / AP

Президент Андалусской автономии призывал власти Испании ввести в стране чрезвычайное положение &lt;BR>На фото: люди на лестнице у вокзала в Мадриде

Президент Андалусской автономии призывал власти Испании ввести в стране чрезвычайное положение
На фото: люди на лестнице у вокзала в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Пассажиры возле железнодорожного вокзала Аточа в Мадриде

Пассажиры возле железнодорожного вокзала Аточа в Мадриде

Фото: Manu Fernandez / AP

Люди в пробке в Мадриде

Люди в пробке в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Из-за блэкаута были отменены некоторые матчи теннисного турнира Mutua Madrid Open &lt;BR>На фото: женщина на теннисном корте в Мадриде

Из-за блэкаута были отменены некоторые матчи теннисного турнира Mutua Madrid Open
На фото: женщина на теннисном корте в Мадриде

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Болельщики после отмены теннисных матчей в Мадриде

Болельщики после отмены теннисных матчей в Мадриде

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Сбой считается самым масштабным в новейшей истории Европы

Сбой считается самым масштабным в новейшей истории Европы

Фото: Ana Beltran / Reuters

Люди в центре Лиссабона

Люди в центре Лиссабона

Фото: Armando Franca / AP

Люди около закрытого вокзала Аточа в Мадриде

Люди около закрытого вокзала Аточа в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Медицинские работники перевозят пациента в Барселоне (Испания)

Медицинские работники перевозят пациента в Барселоне (Испания)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Зрители после отмены теннисных матчей в Мадриде

Зрители после отмены теннисных матчей в Мадриде

Фото: Manu Fernandez / AP

Пациентка в больнице в Барселоне (Испания)

Пациентка в больнице в Барселоне (Испания)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Люди в автобусе после закрытия метро из-за отключения электроэнергии в Лиссабоне

Люди в автобусе после закрытия метро из-за отключения электроэнергии в Лиссабоне

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Из-за блэкаута было отменено несколько рейсов &lt;BR>На фото: люди в аэропорту Лиссабона

Из-за блэкаута было отменено несколько рейсов
На фото: люди в аэропорту Лиссабона

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Пассажиры около аэропорта Лиссабона

Пассажиры около аэропорта Лиссабона

Фото: Armando Franca / AP

Люди в аэропорту Лиссабона

Люди в аэропорту Лиссабона

Фото: Armando Franca / AP

Покупатель расплачивается наличными в Мадриде

Покупатель расплачивается наличными в Мадриде

Фото: Ana Beltran / Reuters

Работник помогает покупателю с фонарем в супермаркете в Барселоне (Испания)

Работник помогает покупателю с фонарем в супермаркете в Барселоне (Испания)

Фото: Nacho Doce / Reuters

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Люди около закрытого железнодорожного вокзала в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Закрытая станция метро в Мадриде

Фото: Manu Fernandez / AP

Президент Андалусской автономии призывал власти Испании ввести в стране чрезвычайное положение
На фото: люди на лестнице у вокзала в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Пассажиры возле железнодорожного вокзала Аточа в Мадриде

Фото: Manu Fernandez / AP

Люди в пробке в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Из-за блэкаута были отменены некоторые матчи теннисного турнира Mutua Madrid Open
На фото: женщина на теннисном корте в Мадриде

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Болельщики после отмены теннисных матчей в Мадриде

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Сбой считается самым масштабным в новейшей истории Европы

Фото: Ana Beltran / Reuters

Люди в центре Лиссабона

Фото: Armando Franca / AP

Люди около закрытого вокзала Аточа в Мадриде

Фото: Susana Vera / Reuters

Медицинские работники перевозят пациента в Барселоне (Испания)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Зрители после отмены теннисных матчей в Мадриде

Фото: Manu Fernandez / AP

Пациентка в больнице в Барселоне (Испания)

Фото: Nacho Doce / Reuters

Люди в автобусе после закрытия метро из-за отключения электроэнергии в Лиссабоне

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Из-за блэкаута было отменено несколько рейсов
На фото: люди в аэропорту Лиссабона

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Пассажиры около аэропорта Лиссабона

Фото: Armando Franca / AP

Люди в аэропорту Лиссабона

Фото: Armando Franca / AP

Покупатель расплачивается наличными в Мадриде

Фото: Ana Beltran / Reuters

Работник помогает покупателю с фонарем в супермаркете в Барселоне (Испания)

Фото: Nacho Doce / Reuters

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