Крупнейшие блэкауты: от Индии до Балкан

28 апреля в западной части Европы произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее большую часть Испании, Португалию, Андорру и несколько регионов Франции. СМИ называют этот блэкаут одним из крупнейших в новейшей истории. Другие случаи массового отключения электроэнергии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manu Fernandez / AP Фото: Manu Fernandez / AP

30 июля 2012 года в Индии произошел самый крупный по величине блэкаут за всю историю. Он затронул более половины населения — около 700 млн человек в 22 из 28 штатов. В результате аварии два дня было отключено до 38% мощностей производства электроэнергии. Причинами стали общий дефицит электроэнергии и скачок потребления: из-за задержки сезона муссонов в сельскохозяйственных районах активнее обычного использовали насосы для орошения полей.

Второе по масштабу отключение электроэнергии также произошло в Индии, 2 января 2001 года. Авария на подстанции Уттар-Прадеш повлекла проблемы с сетью на севере страны. Блэкаут охватил шесть штатов и Нью-Дели — 230 млн человек остались в темноте почти на 12 часов.

1 ноября 2014 года инцидент в Бангладеш оставил все население страны (150 млн человек) без электричества на десять часов. Причиной стала неисправность на подстанции в Бхерамаре. Всем заводам в стране пришлось приостановить работу. На ликвидацию аварии потребовались почти сутки.

25 января 2015 года в результате крупнейшего в Пакистане отключения электроэнергии 140 млн человек остались без электричества (80% населения страны). В числе вероятных причин блэкаута эксперты называли политическую нестабильность в стране. В 2015 году сепаратисты, выступающие за независимость, взорвали две опорные башни, после чего большинство электростанций вышло из строя, сократив генерирующую мощность до 600 МВт, в то время как обычно она составляла 9000 МВт.

14 апреля 2015 года сразу три электроподстанции в Турции вышли из строя. Частично или полностью электроснабжение отсутствовало в 30 провинциях из 81, около 70 млн жителей остались без электроэнергии примерно на десять часов. В это время не ходил общественный транспорт, остановилась работа на фабриках и в офисах. Одной из причин аварии власти называли кибератаку.

В ноябре 2013 года на Филиппины обрушился тайфун «Хайян», большая часть линий электропередачи, электростанций и трансформаторов вышли из строя. Около 10 млн человек остались без электричества, многие — в условиях чрезвычайной ситуации. Блэкаут считается рекордным по продолжительности — на некоторые острова энергию удалось вернуть только спустя год.

21 июня 2024 года энергосбой на Балканском полуострове затронул сразу четыре страны — Боснию и Герцеговину, Черногорию, Албанию — и частично Хорватию (около 10 млн человек). Власти связывали проблему с большой нагрузкой на сеть на фоне жары: в некоторых регионах температура воздуха доходила до плюс 40 градусов.