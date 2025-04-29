Вопрос об установке памятника Сталину в Нижнем Новгороде снова отложили

Городской комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий 29 апреля снова отложил вопрос об установке памятника Иосифу Сталину в Нижнем Новгороде, в этот раз — до следующего заседания в июне. По мнению членов комитета, требуется ряд уточнений, сообщили в пресс-службе городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Инициатива принадлежит региональному отделению КПРФ. На последнем в апреле заседании комитета лидер фракции в гордуме Николай Сатаев отметил вклад Иосифа Сталина в послевоенное развитие Нижнего Новгорода и привел данные соцопроса. По данным коммунистов, установку памятника поддерживают 71,3% жителей.

«Состоявшееся сегодня обсуждение показалось мне конструктивным. Неприятия нашей инициативы я не почувствовал. Скорее, наоборот, ощущалась поддержка предложению КПРФ со стороны членов комитета. Думаю, решение рассмотреть вопрос через два месяца по существу свидетельствует о желании подойти к нему взвешенно и ответственно»,— считает глава регионального КПРФ, депутат Госдумы Владислав Егоров.

Кроме установки памятника Сталину комитет обсудил еще несколько инициатив. Участники заседания поддержали предложение присвоить скверу возле Михайло-Архангельского собора в кремле имя основателя города князя Юрия Всеволодовича, а скверу на перекрестке улиц Ульянова и Провиантской — имя нижегородского поэта и краеведа Юрия Адрианова. Эти инициативы направят в Комиссию по рассмотрению предложений о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры Нижнего Новгорода.

Елена Ковалева