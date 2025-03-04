КПРФ направило нижегородским властям предложение об установке памятника Сталину

Нижегородское региональное отделение КПРФ выступило с инициативой об установке в Нижнем Новгороде памятника Иосифу Сталину. Как сообщили в отделении партии 4 марта 2025 года, они направили соответствующее предложение в городской комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скульптура Иосифа Сталина на частной территории в городе Бор Нижегородской области

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Скульптура Иосифа Сталина на частной территории в городе Бор Нижегородской области

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», руководитель НРО КПРФ, депутат Госдумы Владислав Егоров высказывался о необходимости появления памятника Сталину еще в 2023 году. Коммунисты предложили установить его за внебюджетные средства, если им выделят для этого участок.

Владислав Егоров считает, что установка в Нижнем Новгороде памятника Иосифу у Сталину в год 80-летия разгрома фашизма и в условиях специальной военной операции против нацизма на Украине будет иметь важное воспитательное и патриотическое значение.

Коммунисты уже установили в регионе скульптуру Сталина, ее открыли в 2020 году на частной территории руководителя борского отделения КПРФ, предпринимателя Алексея Зорова. В 2023 году он просил власти Борского округа признать эту скульптуру памятником, но пока она сохраняет прежний статус.

Также борский коммунист рассчитывает установить скульптуру Сталина в районе Моховых гор: памятник находился там в советские годы, но во времена хрущевской оттепели его снесли. Помимо этого, в 2023 году по его инициативе в городе Бор началось строительство музейного комплекса «Сталин-центр».

Галина Шамберина