Папа Лев XIV сделал первое публичное заявление после операции
Ватикан распространил послание папы Льва XIV к участникам созванной им ассамблеи глав Восточных католических церквей и председателей епископских конференций со всего мира. Это стало первым заявлением папы после проведенной ему 13 октября операции по удалению злокачественного новообразования в правом легком.
«Как вы знаете, я не мог быть с вами в эти дни. Сердечно благодарю вас за ваши молитвы и за совместную работу, которую вы проделали,— говорится в обращении папы.— Прошу вас молиться обо мне, как я молюсь о вас».
Встреча, посвященная десятилетию публикации апостольского обращения папы Франциска Amoris Laetitia («Радость любви»), проходила с 7 по 14 октября в Ватикане.
Пресс-служба Святого престола также опубликовала сообщение о состоянии здоровья папы. По словам его врачей, проведены плановые исследования, результаты которых оказались в норме. Папа «самостоятельно занимался своими делами», а физиотерапия «включала в себя полный комплекс физических упражнений». Процесс послеоперационного восстановления «проходит нормально», отмечают врачи.