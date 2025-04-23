В Нижнем Новгороде отложили рассмотрение вопроса об установке памятника Сталину

Городской комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий перенес на неопределенный срок рассмотрение вопроса об установлении в Нижнем Новгороде памятника Иосифу Сталину. Об этом сообщили в региональном отделении КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным коммунистов, причины переноса и новая дата возможного рассмотрения инициативы пока не известны.

«Хочется надеяться, что решение о переносе заседания на период после юбилея Победы — это не попытка избежать массового недовольства нижегородцев в случае отклонения инициативы»,— отметил глава регионального КПРФ, депутат Госдумы Владислав Егоров. Он считает, что со стороны нижегородцев поддержка инициативы по установлению памятника Сталину будет расти.

«Совместными усилиями мы преодолеем все бюрократические препятствия и противодействие либералов всех мастей»,— уверен господин Егоров.

Как писал «Ъ-Приволжье», инициативу об установлении памятника региональный обком КПРФ направил городским властям в марте 2025 года. О необходимости появления такого памятника в Нижнем Новгороде коммунисты говорили еще в 2023 году.

Кроме того, в 2020 году в городе Бор местный предприниматель Алексей Зоров установил скульптуру Сталина на своем земельном участке. Сейчас рядом с этой скульптурой он строит тематический музей. Одновременно с этим он рассчитывает установить еще одну скульптуру Сталина в районе Моховых гор. Памятник находился там в советские годы, но был снесен во времена хрущевской оттепели.

Андрей Репин