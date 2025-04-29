Пытавшемуся отравить военных летчиков в Армавире хотят дать пожизненное

Гособвинение попросило Южный окружной военный суд приговорить к пожизненному заключению уроженца Мелитополя Егора Семенова. Он обвиняется в попытке отравить выпускников Армавирского военного авиационного училища. В то же время защита сообщила о новых обстоятельствах в деле, которые говорят о невиновности подсудимого, передает ТАСС.

Фигуранта обвиняют по статьям о теракте (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ). Следствие считает, что Егора Семенова завербовали украинские спецслужбы в 2023 году, после чего поручили организовать убийство выпускников военного училища. Для этого обвиняемый подмешал сильнодействующее лекарство в алкоголь и торт, которые передал в ресторан, где проходил банкет по случаю юбилея одного из выпусков. Однако летчики не смогли понять, кто передал посылку, и отправили продукты на экспертизу. За преступление фигуранту обещали 400 тыс. руб.

Рассматривать дело начали в ноябре 2024 года, заседания проходят в закрытом режиме. В марте суд объявил о завершении судебного следствия и перешел к прениям. Тогда же была назначена повторная экспертиза отравленного алкоголя. Семенов частично признал вину.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Летчиков губят подарки».

Никита Черненко