В деле о попытке отравления летчиков суд назначил новую экспертизу алкоголя

Южный окружной военный суд в ходе слушания дела Егора Семенова назначил повторную экспертизу алкоголя, который злоумышленник использовал при попытке отравить выпускников Армавирского военного авиационного училища, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда. Дата нового заседания будет назначена после того, как эксперты передадут в суд заключение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Егор Семенов (слева) во время заседания суда по делу о попытке отравления летчиков в Армавире

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Егор Семенов (слева) во время заседания суда по делу о попытке отравления летчиков в Армавире

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ранее Южный окружной военный суд объявил о завершении судебного следствия и перешел к прениям, в ходе которых обвинение предложило назначить Егору Семенову пожизненный срок. Однако защита в прениях выступать не стала, попросив вернуть дело на стадию судебного следствия. После возобновления судебного следствия возник вопрос о назначении повторной экспертизы.

Заседания Южного окружного военного суда по делу о попытке отравления летчиков проходят в закрытом режиме, причина и цель назначения повторной экспертизы алкоголя не называются. Подсудимого Егора Семенова, уроженца Мелитополя и гражданина России, обвиняют в государственной измене и террористическом акте.

По версии обвинения, в 2023 году Егор Семенов был завербован украинскими спецслужбами, которые поручили ему организовать убийство выпускников Армавирского военного авиационного училища. Выполняя задание, злоумышленник добавил сильнодействующее лекарство в коньяк и виски, а также в торт, а затем передал продукты в ресторан, где проходил банкет по случаю юбилея выпуска училища. Летчики не стали пробовать спиртное и торт, а сообщили в правоохранительные органы, после чего Егор Семенов был задержан.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Летчиков губят подарки».

Анна Перова, Краснодар