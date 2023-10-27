Отравил торт, а не пилотов

Городской суд Армавира избрал меру пресечения в виде содержания под стражей уроженцу Украины, обвиняемому в попытке отравить группу российских военных летчиков во время встречи выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища (АВВАУЛ). Следствие считает, что Егор Семенов организовал доставку на банкет отравленных «подарков» — торта и виски Jameson, в которые была подмешана большая доза сильнодействующего лекарства. Участники банкета сразу сообщили об «угощении» в ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Fighterbomber Фото: Telegram-канал Fighterbomber

Уроженец Украины, обвиняемый в совершении террористического акта против группы военных летчиков, отправлен в следственный изолятор до 25 декабря текущего года, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. С ходатайством об аресте в Армавирский городской суд обратилось следственное управление СКР по Краснодарскому краю, которое расследует покушение на российских военнослужащих.

По данным «Ъ», 33-летний Егор Семенов был задержан на улице утром 22 октября, он нецензурно выражался, затеял драку с прохожими, а затем попытался убежать.

Армавирский городской суд отправил его под арест на десять суток за мелкое хулиганство, вину в котором фигурант полностью признал, однако уже 26 октября мужчину доставили к следователю СКР для допроса в качестве подозреваемого по делу о террористическом акте. У следствия появилась информация, что Егор Семенов причастен к инциденту, который произошел 21 октября в армавирском ресторане «Царская охота».

В минувшую субботу в банкетном зале собрались более семидесяти выпускников АВВАУЛ, чтобы отметить 20-летие окончания учебного заведения. В разгар вечеринки курьер занес в зал торт с эмблемой училища и коробку виски Jameson, пояснив, что это подарок от одного из выпускников. Курьер быстро удалился, при этом никто из однокурсников, не приехавших на банкет, не подтвердил, что подарок купил именно он. Это обстоятельство показалось летчикам подозрительным, кроме того, от торта исходил странный лекарственный запах. По некоторым данным, присутствовавшие на банкете высокопоставленные военные обратились к руководству краснодарской полиции и в департамент военной контрразведки ФСБ.

Исследование доставленных на банкет продуктов показало, что в торте и алкоголе содержится большая доза лекарственного препарата, которая может оказать на человека токсическое воздействие, сообщила пресс-служба СКР.

По данным источников «Ъ», злоумышленники использовали кардиологический препарат, при превышении дозы лекарство способно вызвать сбой ритма сердца или его остановку.

Следствие считает, что уроженец Мелитополя Егор Семенов, живущий в России с 2015 года, организовал доставку отравленных продуктов в ресторан. В распоряжении следствия оказались кадры видеозаписи из магазина, где Семенов приобретал алкоголь. Получить комментарий защиты обвиняемого «Ъ» не удалось — в суде и следственных органах не дают данных адвоката, который работает в уголовном деле. Следствие квалифицирует произошедшее как теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, который мог повлечь гибель людей (ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Анна Перова, Краснодар; Николай Сергеев