Летчиков губят подарки

Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении Егора Семенова, обвиняемого в совершении госизмены и теракта. Егор Семенов жил в подмосковных Химках и занимался установкой систем видеонаблюдения. Однако после начала СВО он связался с представителями СБУ и согласился за 400 тыс. руб. отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища. Теракт с помощью отравленных торта и спиртного предотвратили сами пилоты. Теперь злоумышленнику, собиравшемуся после акции отдохнуть в Египте, грозит пожизненный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Егор Семенов

Фото: Официальный телеграм-канал Генеральной прокуратуры РФ Егор Семенов

Фото: Официальный телеграм-канал Генеральной прокуратуры РФ

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Мелитополя (сейчас Запорожская область России) Егора Семенова, который обвиняется в совершении террористического акта (п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и государственной измены (ст. 275 УК РФ).

Как стало известно «Ъ», Егор Семенов приехал в Россию на заработки и в 2018 году поселился в городе Химки Московской области. У Егора Семенова есть жена и двое детей, он имеет высшее образование, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимался установкой систем видеонаблюдения. В 2022 году мужчина получил гражданство России и вскоре после этого начал общаться с представителями СБУ, которые поддерживали его негативное отношение к специальной военной операции.

В апреле 2023 года Егор Семенов согласился сотрудничать с украинской спецслужбой, в которой ему поручили совершить убийство группы российских военных летчиков. За это злоумышленнику пообещали заплатить 400 тыс. руб., которые он намеревался потратить на отдых в Египте.

Организаторам преступления было известно, что выпускники Армавирского высшего военного авиационного училища ежегодно собираются в Армавире. Банкет в честь 20-летия одного из выпусков проходил в ресторане «Царская охота» 20 октября прошлого года, в зале присутствовали около 80 человек. Во время мероприятия курьер принес многоярусный торт с эмблемой авиационного училища, а также большую партию спиртных напитков — 76 бутылок виски Jameson и 40 бутылок коньяка «Кочари». Курьер объяснил, что подарок передал один из выпускников, который сам не смог приехать на встречу, при этом называть фамилию отправителя подарка он не смог.

Участники банкета разрезали торт, но не стали его пробовать, так как тот пах лекарствами.

Военные немедленно сообщили о ситуации в правоохранительные органы, после чего сотрудники ФСБ и краевого следственного управления СКР оперативно установили отправителя подозрительного подарка, заказавшего доставку. Им оказался Егор Семенов, который в тот момент уже купил билеты на самолет, чтобы улететь в Москву. Экспертиза установила, что в торт и спиртные напитки было добавлено лекарство кордиамин, которое в больших дозах может вызвать судороги, проблемы с дыханием и привести к летальному исходу.

По данным обвинения, Егор Семенов, планируя отравление, приобрел 200 флаконов кордиамина в виде раствора и с помощью шприца влил лекарство в торт и в спиртное.

В ходе следствия Егор Семенов частично признал вину. За совершение террористического акта и государственной измены ему грозит наказание до пожизненного лишения свободы. Дело по существу рассмотрит Южный окружной военный суд, однако там «Ъ» сообщили, что материалы пока не поступили. При этом расследование уголовного дела в отношении организаторов теракта продолжается — его выделили в отдельное производство.

Анна Перова, Краснодар; Николай Сергеев