«Есть над чем работать законодателям»

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко возмутилась низкими зарплатами молодых преподавателей. Как сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, каждый четвертый студент педагогических специальностей бросает свой вуз. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о нехватке 30% учителей в сельских школах. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что отечественное образование требует новых подходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, выступая на Совете законодателей, сообщил, что ведомство выпустило приказ, который предписывает учителям проводить в день не более пяти-шести уроков. Другое нововведение министерства — с 1 сентября 2025 года устанавливается предельное время выполнения домашних заданий. В частности, для первоклассников оно составит час, для учеников 2-3-х классов — 1,5 часа и так далее. На том же заседании председатель Совфеда Валентина Матвиенко возмутилась низкими зарплатами молодых учителей: «В Москве и других российских городах разносчик пиццы получает 130 тыс. руб., а у молодого учителя зарплата, как правило, плюс-минус 25 тыс., а иногда и минус». По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, каждый четвертый студент педагогических специальностей бросает вуз. Из выпускников, защитивших диплом, работают учителями меньше половины.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в рамках подготовки к указанному Совету законодателей привел следующие данные: в сфере среднего образования в сельских районах не хватает до 30% педагогов. Между тем в российских школах вводятся новые предметы, воспитательные, внеурочные и иные программы, и даже оценки за поведение теперь будут выставляться. Нельзя не отметить, что чиновники понимают: нагрузка как на учителей, так и на учеников возрастает. Для выравнивания положения, как было сказано выше, вводятся соответствующие нормативы, в том числе на подготовку домашних заданий. В итоге педагоги должны поменьше совмещать и уставать. Также у нас идет повсеместная борьба с Единым государственным экзаменом. Очень он не нравится разным общественникам и многим депутатам. Может быть, ЕГЭ действительно во всем виноват, однако, видимо, этого недостаточно. Получается, зарплату нужно повышать.

Еще есть такая вещь, как престиж профессии, о которой тоже необходимо подумать, ибо направление это крайне важное.

При этом не секрет, что учителя, дабы заработать, берут дополнительные часы. Но вот теперь и с этим, как видится, будет непросто из-за новых нормативов. Как бы то ни было, есть повод молодому человеку задуматься, что лучше — детей учить или пиццу разносить. Семьи-то надо содержать, а также уровень демографии повышать. Тоже проблема, между прочим. Так что есть над чем работать законодателям. Возможно, требуются некие креативные решения, ну или увеличение бюджетов.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе