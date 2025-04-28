Просветителей не судят

28 апреля президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с Советом законодателей, а Совет законодателей, в свою очередь, рассказывает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, встретился с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин обратился к парламентариям как следует

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин обратился к парламентариям как следует

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин ежегодно встречается с Советом законодателей. Накануне был День парламентаризма, так что все складывалось как нельзя лучше.

Между тем законодатели начали заседать в Таврическом дворце около 11 утра. Здесь были главы законодательных собраний регионов, депутаты Госдумы, сенаторы. Пока не приехал президент, обсуждали проблемы образования. Впрочем, министр просвещения Сергей Кравцов тоже приехал не сразу. И, может, хорошо, что он не слышал того, что говорили в том числе и в его адрес.

Приехав, господин Кравцов выступил с коротким докладом, после которого спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил его прояснить регулярно мучающий депутатов, сенаторов, да и вообще всех, кто связан с образованием, вопрос: есть ли на самом деле дефицит учителей в школах?

Все, кроме министра и сотрудников его ведомства (да и то не всех), считают, что есть. А он, однажды сказав президенту, что никакого особенного дефицита нет, с тех пор настаивает на том, что нет.

Было просто интересно, что он скажет на этот раз. Господин Володин предупредил, что, по данным из разных источников (он их перечислил), дефицит учителей в стране — от 200 тыс. до 500 тыс. человек. «По данным Счетной палаты, в сельских школах нехватка учителей — 29 с небольшим процентов... а президент, как мы помним, оценивал нехватку учителей математики в городских школах около 30%, а по учителям физики — где-то 26%. А мы от вас слышим, что 2% всего… Может, это средний показатель?.. Но в разрезе регионов он сильно отличается…» — пока еще вроде миролюбиво комментировал господин Володин.

Спикер Госдумы, надо сказать, не в первый раз подступается к Сергею Кравцову с этой темой.

— Давайте мы корректно выверим эти данные,— стал предлагать господин Кравцов — И чтобы нам депутаты тоже данные по конкретным школам предоставили (какая, где нехватка. — А. К.)…

— Сергей Сергеевич, сейчас вы депутатам предлагаете, чтобы они занялись сбором данных по вакансиям, потому что у вас их нет…— уже с раздражением говорил господин Володин.— Что касается просвещения… мы исходим из того, что за просвещение отвечает Министерство просвещения! Очень хотелось бы, чтобы было общее понимание! А то Счетная палата, орган президентского и парламентского контроля, обращает наше внимание на то, что в сельских школах у нас дефицит 30%, и мы должны соответственно к этому отнестись!.. Как решать-то будем? Базового ответа не последовало! Вы говорите, что проблемы нет! Что вакансии — 2%?..

Да тут в ожидании президента было нескучно.

— Что касается вакансий,— отвечал Сергей Кравцов.— Вот Татарстан здесь присутствует… И другие. Так вот, менее 1%: Мордовия, Осетия (видимо, Северная.— А. К.), Москва, Московская область, Курганская, Белгородская… Больше всего вакансий — Красноярский край, Краснодарский, Иркутская область, Свердловская, Челябинская, Екатеринбургская (такой вроде все-таки нет.— А. К.)…

Цифры министр, впрочем, на этот раз благоразумно называть не стал.

— Что касается 500 тыс.— это мы знаем, это данные на одну ставку…— прокомментировал он.— Это три-четыре урока в день если вести… Надо зафиксировать, спокойно разобраться…

Но тут вступила тяжелая артиллерия. То есть не стала молчать вице-спикер Ирина Яровая. Нет, не стала.

— Для родителей, учеников и учителей объяснение, что если педагог требуется на четыре часа, то вы его не считаете,— это неработающая версия,— пожала она плечами.— Если сегодня ведущий сайт SuperJob.ru дает от 500 тыс. вакансий — и это тревожная информация! Независимо от того, как ее интерпретировать, интерпретировать ее нужно в одну сторону: чтобы родители были уверены, что в школе есть все педагоги, которые обеспечат качественное образование! Вы предлагаете не считать психологов? А зачем же вы нам предлагаете в каждую школу — по психологу?.. Вы тогда определитесь с логикой: тут считать, тут не считать?.. Зачем вы ссылаетесь на то, что нужно дополнительное законодательное регулирование? Когда вам надо, оно вам не надо!.. А программу единую мы приняли не потому, что вы настояли, а потому, что депутаты предложили!

Ого, тут претензии, оказывается, носят более эффективный характер. Да что там, они глобальные.

— Нам надо обеспечить каждую семью, каждого ребенка не данными, которые не соответствуют действительности, а решением проблем! — в сердцах воскликнула Ирина Яровая.

А если она в сердцах воскликнула, то пиши пропало.

Тучи сгущались над министром просвещения на глазах. Да нет, сгустились.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков между тем стал, кажется, не на сторону коллеги.

— До 2030 года у нас общая потребность в образовании составляет 480 тыс. специалистов,— пояснил господин Котяков.— В год нам надо привлекать в отрасль 40 тыс. чисто учителей…

Нет, это не один процент. И не два.

— То, о чем говорит Сергей Сергеевич (господин Кравцов.— А. К.),— это дефицит одномоментный, на текущую дату,— добавил Антон Котяков.— Если мы ориентируемся на так называемую замещающую потребность, то это почти полмиллиона человек к 2030 году.

Между тем министр труда оставлял министру просвещения некоторое пространство для маневра. Он ведь не утверждал, что коллега неправ. Просто речь идет про один момент, про текущую дату. И тут с министром просвещения, может быть, и не поспоришь.

Я видел, как давно тянет руку, словно на уроке, Ирина Белых, глава профильного комитета Госдумы.

— Я просто очень коротко!..— произнесла наконец она.— Да, одномоментно, на текущую дату!.. Я согласна! А то, что будет на 1 сентября?!!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр просвещения Сергей Кравцов не сдает позиций

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Министр просвещения Сергей Кравцов не сдает позиций

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пока Сергей Кравцов собирался с мыслями, снова вступила Ирина Яровая. Да, не надо было ее расстраивать даже по пустякам. Она, видимо, почувствовала, что министр может выскользнуть меж всех этих цифр из ее душащих объятий, и решила покончить со всем этим одним ударом:

— Если Министерство просвещения полагает, что у нас все хорошо, то зачем вы формируете запрос на иностранных педагогов, на мигрантов?! Вот вы опоздали немножко, а выступал у нас Татарстан… Говорили как раз об этом… Мы принимаем целый комплекс мер по защите национальных интересов, а образование?! А это фундаментальная основа национальной безопасности!

Все, Ирина Яровая заговорила про национальную безопасность. Тут шаг влево, шаг вправо… Хоть стой, хоть падай. Да все бесполезно…

— Вы нам заявляете через правительство: «Нам не хватает педагогов!» — продолжала она.— Вы привлекаете иностранных специалистов! И как это соотносится с целеполаганием?! С воспитанием российского гражданина?!! Понимаете, все в противоречии! И сегодня 500 тыс. вакансий, которые официально заявлены в публичном пространстве,— это ситуация, крайне беспокоящая всех! Кроме вас, судя по всему, почему-то!..

Она посмотрела на министра просвещения, требуя ответа. Нет, он молчал. Что тут скажешь? В аудитории раздались сдержанные победные смешки.

— Мы в постоянном диалоге, я подчеркну,— произнес, наконец, видимо, все-таки ошеломленный новым ударом министр просвещения.— Если мы ориентируемся на сайт SuperJob…— это одна ситуация. А в остальном — выстраиваем работу по прогнозу!

Нет, все-таки он поднял голову и нашел в себе силы встать с комментарием про сайт SuperJob.ru наперевес. Ирина Яровая могла ведь и еще что-нибудь сказать. Но за нее добавил Вячеслав Володин.

— Да, если у нас все так хорошо, то зачем даете заявку на привлечение мигрантов? — с некоторым даже изумлением переспросил он и, как мне кажется, благодарно посмотрел на Ирину Яровую; Вячеслав Володин даже не подумал, наверное, про иностранных педагогов, а она-то подумала! — Если это так, то очень плохо!

— Это так! — кивнула Ирина Яровая.— Мы это обсуждали на комиссии, которую возглавляет Татьяна Александровна Голикова (вице-премьер РФ.— “Ъ”) и на которую нужно ходить, Сергей Сергеевич!

А вот это было уже лишнее. Не надо бы лежачего-то…

Через несколько минут Вячеслав Володин объявил перерыв — как выяснилось, на ожидание президента России в Большом зале Таврического дворца. Перерыв был коротким, и как раз в это время стало известно, что Владимир Путин, который минут через 15 появился в Таврическом дворце, сию секунду объявил трехдневное российско-украинское перемирие в связи Днем Победы.

Я увидел в зале одного из переговорщиков, который недавно летал в Эр-Рияд на встречу с американскими коллегами, то есть сенатора Григория Карасина, и подошел к нему, чтобы проверить свои ощущения.

— Все-таки что-то происходит!..— поделился он.— Согласитесь!.. Вот легализовали на переговорах Крым как тему… А ведь ее не было! Тем не менее мы видим, она легализована в публичной плоскости. Они готовы к этому разговору!

— А еще к чему они готовы? — переспросил я, понимая, что речь не только про американских, но и про украинских переговорщиков.

— Возможно, вот-вот будут готовы к разговорам по другим территориям…— предположил господин Карасин.

— По линии соприкосновения? — спросил я.

— Думаю, пока да…

— Но как тут можно договориться, я не представляю? — признался я.

— Да, я тоже,— согласился Григорий Карасин.— Но дело в том, что в этих переговорах участвует Владимир Владимирович Путин!.. Вот что надо учитывать прежде всего! А как он нас учит…

И Григорий Карасин рассказал, как он нас учит.

Прервал нас бывший министр спорта, ныне глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Олег Матыцин.

— Позвольте с вами присесть? — спросил он у Григория Карасина.

— У нас тут ковидная рассадка. Вы не знаете? — переспросил тот.

То есть, я понял, через одного.

Коллеги с удовольствием уселись рядом.

В первых рядах полукруглого зала события и люди роились вокруг вошедшего и севшего во втором ряду первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко. Надолго его вниманием овладела спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Но и потом господин Кириенко без устали привставал и вновь садился: с ним здоровались. Ползала намерено было выказать ему свое почтение. И выказало.

Вторая половина просто не успела: вошел господин Путин. Тут уже выказывать стали, конечно, ему. Аплодисменты не смолкали, несмотря на то что он упрашивал законодателей присесть, и грозили перейти в бурную овацию. Но ему все-таки удалось их переспорить.

Речь Владимира Путина была короткой и, скорее, была произнесена потому, что он должен был ее произнести. Про перемирие он ничего не говорил — и, видимо, не должен был.

Господин Путин рассказал только, как хорошо, что все три ветви власти (то есть президентская, законодательная и исполнительная) находятся «в равновесии и действуют четко, в согласии друг с другом».

Что ж, это мечта любого главы государства. И она осуществилась.

Особых пожеланий к парламентариям не было. Только одно: продолжать в том же духе.

В части, касающейся Сергея Кравцова, они наказу, без сомнения, последуют.

Андрей Колесников, Санкт-Петербург