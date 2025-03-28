Сенаторы разрешили эксперименты с ОГЭ

Закон, разрешающий выпускникам девятых классов в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области сдавать два вместо четырех экзаменов для поступления в колледж, одобрил Совет федерации. До фактического запуска пилота регионам нужно будет прописать понятные механизмы проведения эксперимента и донести информацию об изменениях до учителей, родителей и школьников, заявили сенаторы. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пообещала следить за проведением эксперимента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В четверг, 27 марта, Совет федерации одобрил закон, согласно которому уже нынешним летом девятиклассникам в трех регионах достаточно будет сдать ОГЭ по русскому языку и математике, чтобы получить аттестат об основном общем образовании, если они собираются уйти в колледж. Те, кто планирует учиться в десятом классе, будут по-прежнему сдавать четыре ОГЭ (русский язык, математику и два предмета на выбор ученика). Участвующие в пилоте субъекты определят минимальные баллы ОГЭ, необходимые для поступления в старшую школу, и установят, какие экзамены по выбору нужно будет сдать в зависимости от профиля класса.

Законопроект о проведении пилота в начале 2025 года в Госдуму внесла межфракционная группа депутатов. Во время рассмотрения инициативы в первом чтении 12 марта разгорелась бурная дискуссия, фракция КПРФ голосовала против законопроекта, но он все равно был принят. Ко второму чтению эксперимент расширили с пяти регионов до двенадцати, но к третьему сократили до трех, сославшись на то, что остальные, по оценке Минпросвещения, к нововведениям не готовы.

Накануне рассмотрения закона в Совфеде глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что «разрабатываемое регулирование не должно ограничивать доступ к получению среднего общего образования, если необходимо повысить популярность образования другого уровня».

В то же время сенатор добавил, что это лишь его личная позиция.

На заседании верхней палаты глава профильного комитета по образованию Лилия Гумерова сообщила, что апробация данной модели в отдельных субъектах позволит оценить ее эффективность. Она подчеркнула, что регионам-участникам необходимо четко определить алгоритм действий при приеме школьников в 10-е классы, разработать рекомендации, где будут описаны понятные механизмы взаимодействия образовательных организаций разных уровней в ходе эксперимента, и провести разъяснительную работу со всеми, кого коснутся изменения. Господин Клишас отметил, что образовательный комитет Совфеда проделал большую работу и «если уж закон принимать — надо будет весь этот комплекс мер реализовывать».

Спикер Валентина Матвиенко уделила особое внимание тому, что это «именно эксперимент». «Либо он будет признан неэффективным, и тогда он закончится экспериментом, либо, если на базе трех регионов будет отработана практика, где не будут нарушаться конституционные права детей, он состоится — и тогда нужно будет отработать единый закон для всей страны с учетом географической специфики»,— заключила она. Также госпожа Матвиенко пообещала, что сенаторы будут мониторить проведение «пилота» и по итогам приемной кампании «сделают выводы». В итоге закон одобрили: за проголосовал 141 сенатор, два были против, четверо воздержались.

Полина Ячменникова