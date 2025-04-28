МВД Испании задействовало 30 тыс. полицейских во время массового блэкаута

Министерство внутренних дел Испании задействовало 30 тыс. сотрудников полиции для поддержания безопасности в стране во время массового блэкаута, передает Politico. Ранее ведомство ввело режим чрезвычайного положения в трех районах города — в Мадриде и автономных областях Андалусия и Эстремадура.

Масштабный блэкаут почти на половине территории Испании произошел около 12:30 (13:30 мск) в понедельник. Кроме неработающих в некоторых городах светофоров, метро, трамваев, а также мобильной связи, по всей стране зафиксировано падение напряжения на путях железных дорог, из-за чего приостановлено движение высокоскоростных поездов.

Энергетическая компания Red Electrica сообщила, что для возобновления подачи электричества потребуется от шести до десяти часов. Причина массового отключения энергии пока не известна.