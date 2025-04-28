На восстановление электроснабжения Испании потребуется до 10 часов

Испанская энергетическая компания Red Electrica сообщила, что для возобновления подачи электричества потребуется от шести до десяти часов. Там добавили, что в нескольких районах на севере, юге и западе страны уже удалось восстановить электроснабжение.

В комментарии для El Pais компания уточнила, что причины блэкаута в стране до сих пор неизвестны. В настоящий момент сотрудники Red Electrica добиваются восстановления подачи энергии в энергоблоки.

Масштабное отключение электроэнергии произошло примерно в 12:30 по местному времени (13:30 мск) и затронуло большую часть Испании, Португалию, Андорру и несколько регионов Франции. В городах остановился общественный транспорт, возникли проблемы со связью и интернетом. На дорогах образовались длинные пробки из-за отключения светофоров. Власти Португалии допустили, что блэкаут мог произойти из-за кибератаки.