Глава МИД Израиля обвинил ООН в продвижении интересов Палестины

Глава МИД Израиля Гидеон Саар прокомментировал слушания Международного суда ООН по поводу обязательств Израиля по отношению к оккупированным территориям Палестины. По его мнению, таким образом организация пытается преследовать страну. Министр считает, что ответственность должен нести не Израиль, а ООН и его ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

«Израиль — демократическая страна, приверженная верховенству закона, включая международное право... Я обвиняю БАПОР. Я обвиняю ООН. Я обвиняю генерального секретаря ООН. Я обвиняю всех, кто злоупотребляет международным правом и его институтами, чтобы лишить Израиль — наиболее угрожаемую страну в мире — ее базисного права на самооборону»,— сказал господин Саар (цитата по официальному сайту МИД Израиля).

По его словам, преследование страны началось уже давно. Сначала, по мнению господина Саара, ООН обвинила Израиль в геноциде палестинцев. После организация пыталась лишить страну «исторического права на его древнюю землю» — территорию Палестины. Эти и другие действия являются фактами систематического юридического преследования Израиля, уверен министр.

Слушания по обязательствам Израиля по отношению к палестинцам продлятся до 2 мая. В представленный перечень входит поставка товаров первой необходимости, гуманитарная помощь, а также помощь «в целях развития на благо палестинцев и в поддержку права палестинского народа на самоопределение». Такое предложение ООН поддержали уже 45 стран и международных организаций.

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Екатерина Отрашкевич