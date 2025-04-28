ООН: за время конфликта в Газе погибли 295 сотрудников организации

Замгенсека ООН Элинор Хаммаршёльд призвала Израиль и Палестину соблюдать нормы международного гуманитарного права и принципы защиты прав человека. За два года с начала конфликта в секторе Газа погибли 295 сотрудников ООН, заявила она в ходе слушаний по вопросу обязательств Израиля по отношению к оккупированным территориям Палестины.

Она напомнила, что слушания по вопросу обязательств Израиля перед палестинскими гражданами продлятся до 2 мая. В перечень входит поставка товаров первой необходимости, гуманитарная помощь, а также помощь «в целях развития на благо палестинцев и в поддержку права палестинского народа на самоопределение». На сегодняшний момент «за» выполнение обязательств выступили уже 45 стран и международных организаций, прислав в ООН письменные заявления, следует из прямой трансляции.

Соответствующие обязательства следуют из резолюции, принятой Генассамблеей ООН в декабре 2024 года. Документ поддержали 137 стран. В их числе Россия, Великобритания, Франция и Китай. Против голосовали 12 стран, включая Израиль, США и Канаду. Решение об обязательствах в отношении палестинских территорий Международный суд ООН вынесет после слушаний. 14 апреля в ООН заявили, что гуманитарная помощь не поступает в сектор Газа с 18 марта, то есть с момента возобновления ударов Израиля. Соглашение о прекращении огня между ЦАХАЛ и ХАМАС действовало два месяца.

Подробнее о ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «''Хамас'' отчитается за живых и мертвых».

Екатерина Отрашкевич